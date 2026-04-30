Swarovski-Insel steht für Millionen zum Verkauf

Ein echtes Luxus-Juwel sucht einen neuen Besitzer: Eine exklusive Privatinsel aus dem Umfeld der Swarovski-Familie wird nach Jahrzehnten erstmals verkauft und sorgt damit für Aufsehen.

Die sogenannte Isola Santa Cristina liegt in der Lagune von Venedig und gehörte lange Zeit dem Unternehmer Gernot Langes-Swarovski. Nun soll das Anwesen für rund 24,2 Millionen Euro den Besitzer wechseln.

40 Jahre in Familienbesitz

Die Insel wurde bereits in den 1980er-Jahren von einem Nachfahren des Swarovski-Gründers erworben und diente seither als abgeschiedener Rückzugsort. Nach dem Tod des Eigentümers im Jahr 2021 wird das Eiland von einer Stiftung verwaltet. Jetzt soll es weitergegeben werden.

Mit fast 30 Hektar Fläche bietet die Insel völlige Privatsphäre. Genau diese Abgeschiedenheit machte sie über Jahrzehnte hinweg zu einem besonderen Ort fernab vom Trubel Venedigs.

© Venice Sotheby’s International Realty

Luxus-Ausstattung inklusive

Auf dem Gelände befindet sich eine große Villa als Haupthaus, dazu kommen ein Bauernhaus, eine Kapelle, Lagerräume und ein Bootshaus. Auch mehrere Boote, Anlegestellen und Bojen sind Teil des Angebots.

Darüber hinaus verfügt die Insel über einen Pool sowie weitläufige Obstgärten und Weinreben. Dort wachsen unter anderem Trauben für Merlot, Cabernet und Chardonnay. Sogar ein eigener Bienenstock und Möglichkeiten zum Fischen gehören zum Anwesen.

© Venice Sotheby’s International Realty

Neuer Besitzer gesucht

Mit dem Verkauf endet eine jahrzehntelange Ära. Laut Stiftung sei nun der Zeitpunkt gekommen, die Verantwortung für die Insel in neue Hände zu legen. An jemanden, der den besonderen Charakter des Ortes zu schätzen weiß.