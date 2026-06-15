Trauer um TV-Star
"Alf"-Mama Anne Schedeen mit 77 Jahren verstorben
Das Ableben der Schauspielerin wurde von ihrer Familie in einem emotionalen Statement auf Facebook öffentlich gemacht. "Mit schwerem Herzen müssen wir Ihnen mitteilen, dass Annie friedlich verstorben ist", teilten die Angehörigen im sozialen Netzwerk mit. Eine genaue Ursache für ihren Tod gaben sie in der Erklärung allerdings nicht bekannt.
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Ein ganz besonderes Vermächtnis
In dem emotionalen Post zeichneten die Verwandten ein klares Bild ihres Charakters. "Sie hinterlässt ein außergewöhnliches Vermächtnis an kreativer Energie, scharfsinnigem Humor, Freude an ihrer Familie, Liebe zu kleinen Hunden, glühendem Hass auf Trump, Leidenschaft für Secondhand-Läden und Liebe zu einer guten Geschichte", hieß es weiter. Zum Abschluss des Beitrags betonten sie zudem: "Sie war eine beeindruckende Persönlichkeit. Und es ist unvorstellbar, sich ein Leben ohne sie vorzustellen".
Durchbruch mit Kultserie "Alf"
Obwohl die Karriere von Anne Schedeen verschiedene Fernsehproduktionen umfasste, feierte sie mit der Serie "Alf" ihren großen internationalen Durchbruch. Die Produktion lief von 1986 bis 1990 und entwickelte sich auch in Deutschland zum Kult, wodurch die Tanner-Familie einem Millionenpublikum bekannt wurde. Schedeen prägte in ihrer Rolle als Kate die Figur einer bodenständigen, humorvollen Mutter, die im Alltag zwischen ihrer Familie und den chaotischen Situationen mit dem Außerirdischen vermittelte.
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