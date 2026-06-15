"Alf"-Mama Anne Schedeen mit 77 Jahren verstorben

Die US-Schauspielerin Anne Schedeen ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Rolle als Mutter Kate in der weltweiten Kultserie "Alf".

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Das Ableben der Schauspielerin wurde von ihrer Familie in einem emotionalen Statement auf Facebook öffentlich gemacht. "Mit schwerem Herzen müssen wir Ihnen mitteilen, dass Annie friedlich verstorben ist", teilten die Angehörigen im sozialen Netzwerk mit. Eine genaue Ursache für ihren Tod gaben sie in der Erklärung allerdings nicht bekannt.

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Ein ganz besonderes Vermächtnis

In dem emotionalen Post zeichneten die Verwandten ein klares Bild ihres Charakters. "Sie hinterlässt ein außergewöhnliches Vermächtnis an kreativer Energie, scharfsinnigem Humor, Freude an ihrer Familie, Liebe zu kleinen Hunden, glühendem Hass auf Trump, Leidenschaft für Secondhand-Läden und Liebe zu einer guten Geschichte", hieß es weiter. Zum Abschluss des Beitrags betonten sie zudem: "Sie war eine beeindruckende Persönlichkeit. Und es ist unvorstellbar, sich ein Leben ohne sie vorzustellen".

Max Wright, Andrea Elson, Anne Schedeen und Benji Gregory © Ron Galella Collection via Getty Images

Durchbruch mit Kultserie "Alf"

Obwohl die Karriere von Anne Schedeen verschiedene Fernsehproduktionen umfasste, feierte sie mit der Serie "Alf" ihren großen internationalen Durchbruch. Die Produktion lief von 1986 bis 1990 und entwickelte sich auch in Deutschland zum Kult, wodurch die Tanner-Familie einem Millionenpublikum bekannt wurde. Schedeen prägte in ihrer Rolle als Kate die Figur einer bodenständigen, humorvollen Mutter, die im Alltag zwischen ihrer Familie und den chaotischen Situationen mit dem Außerirdischen vermittelte.