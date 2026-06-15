Michelle: Nach Karriere-Ende wird sie ...

Große Veränderung im Leben von Michelle: Die erfolgreiche Schlagersängerin kehrt der Musikbühne nach über drei Jahrzehnten endgültig den Rücken. Die 54-Jährige legt sogar ihren Künstlernamen ab, um künftig in einem völlig neuen Berufsfeld zu arbeiten.

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Über viele Jahre war Michelle eine feste Größe in der nationalen Schlagerbranche. Doch nun zieht die Musikerin einen endgültigen Schlussstrich unter ihr bisheriges Leben. Nach 34 Jahren auf der Bühne beendet Michelle ihre Karriere als Schlagersängerin. Ihr allerletzter Fernsehauftritt ist für den 27. Juni in der ARD-Sendung "Schlagerbooom" bei Florian Silbereisen geplant. Danach will sich die 54-Jährige, die bürgerlich Tanja Hewer heißt, vollständig aus dem Musikgeschäft zurückziehen.

Neuer Name durch Meditation

Der Entschluss sei keineswegs spontan gefallen, erklärte sie im Gespräch mit der Bild-Zeitung. Es habe sich über Jahre hinweg ein innerer Prozess entwickelt, der sie letztendlich zu dieser lebensverändernden Entscheidung geführt habe. Den Künstlernamen Michelle wolle sie komplett ablegen – sowohl beruflich als auch im privaten Alltag.

Tätigkeit als spirituelle Heilerin

Statt großer Konzerte und glitzernder TV-Auftritte plant sie künftig eine Tätigkeit als spirituelle Heilerin. Bereits vor rund zwölf Jahren absolvierte sie eine entsprechende Heiler-Ausbildung, später folgte zudem eine Ausbildung zum Medium. Ab Mitte Juli möchte sie zunächst online Einzelsitzungen anbieten.

Ihr neues spirituelles Programm umfasst:

Jenseitskontakte: Vermittlung zwischen den Hinterbliebenen und der spirituellen Welt.

Glaubenssätze: Gezielte Gespräche zur Aufarbeitung von negativen inneren Blockaden.

Das Ziel: "Ich möchte Menschen helfen, zu heilen. Nicht mehr nur mit Musik. Sondern direkt. Persönlich. Tiefgehend", so die Musikerin.

Den Namen für ihr neues Projekt fand sie nach eigenen Angaben in einer tiefen Meditation: "Wakan" – ein Begriff aus einer indigenen Sprache, der übersetzt so viel wie "heilig" oder "spirituelle Energie" bedeutet. Unter diesem Namen will sie ihre neue Plattform aufbauen.

Liebes-Aus nach Heiratsantrag

Privat ist die Sängerin Mutter dreier Töchter und inzwischen auch stolze Großmutter – ein zweites Enkelkind ist aktuell unterwegs. "Ich glaube, ich bin so die Quatsch-Oma, die einfach nur Blödsinn mit der Kleinen macht", erzählte sie lachend und fügte hinzu: "Kinder sind das Reinste, was es gibt."

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