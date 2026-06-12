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Sarah Connor (45) sorgt im Bikini für Fan-Jubel

Sarah Connor
© Getty Images
Rechtzeitig zu ihrem 46. Geburtstag bringt Sarah Connor mit heißen Urlaubsgrüßen das Netz zum Schmelzen.
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Heißer Sommergruß von Sarah Connor (45)! Die Sängerin verdreht ihren Fans bei Instagram mit neuen Aufnahmen im Bikini gehörig den Kopf. In einem süßen, rosafarbenen Zweiteiler hat sich die Musikerin auf der Sonnenliege in Position gebracht, um an ihrer Sommerbräune zu arbeiten.

Sarah Connor zeigt sich heißer denn je
Sarah Connor

Es ist ein traumhafter Anblick, der aus gleich mehreren Gründen neidisch macht. Das geben die mehr als eine Million Abonnenten der Sängerin, die kürzlich erst im Body tanzte, auch frei heraus zugeben. Einer der wohl offensichtlichsten Gründe für das kollektive Staunen ist der durchtrainierte, schlanke und bereits gut gebräunte Körper des Popstars. Viele Fans können es einfach nicht glauben, dass die Musikerin am 13. Juni tatsächlich bereits ihren 46. Geburtstag feiert.

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"Neeee!" – Fans sind völlig fassungslos

In den Kommentaren unter dem Bikini-Selfie überschlagen sich die Reaktionen. "Können wir bitte mal festhalten, dass diese Frau übermorgen 46 wird", heißt es in einem Beitrag. Ein anderer Instagram-Nutzer pflichtet bei: "Wenn mir jemand erzählen würde, dass du dieses Wochenende 46 wirst, würde ich es nicht glauben". Ein weiterer User zeigt sich angesichts der Traum-Aufnahmen ebenfalls völlig fassungslos: "Was? Du wirst 46? Neeeee".

Die kleine Auszeit auf der Sonnenliege hat sich die Sängerin redlich verdient, denn sie ist derzeit wieder viel auf Tour. Erst kürzlich, bei ihrem Auftritt in Frankfurt, teilte Sarah Connor einen emotionalen Moment mit ihrem Sohn (9). Doch für den Moment regieren Entspannung und Sommer-Vibes auf ihrem Profil.

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