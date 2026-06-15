Früher Prime Day: Samsung Galaxy A26 5G AI mit 40 % Rabatt!

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Wer schon länger mit einem neuen Smartphone liebäugelt, sollte dieses Amazon-Angebot genauer ansehen. Im Rahmen der frühen Prime-Day-Angebote ist das beliebte Samsung Galaxy A26 5G aktuell massiv reduziert erhältlich.

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Statt 301,51 Euro kostet das Smartphone derzeit nur 180,50 Euro. Das entspricht satten 40 Prozent Rabatt – und macht das Modell zu einem der spannendsten Smartphone-Deals des Tages.

Wir haben uns das Angebot genauer angesehen

Auch wir in der Redaktion sind über das Samsung-Angebot gestolpert. Besonders interessant: Trotz des vergleichsweise günstigen Preises bringt das Galaxy A26 viele Funktionen mit, die man sonst eher aus höheren Preisklassen kennt.

Dazu gehören unter anderem 5G-Unterstützung, eine 50-Megapixel-Kamera, 128 GB Speicherplatz und moderne AI-Funktionen.

Samsung Galaxy A26 5G AI Smartphone © Samsung

Warum das Galaxy A26 gerade so beliebt ist

Samsung gehört seit Jahren zu den beliebtesten Smartphone-Marken weltweit. Das Galaxy A26 richtet sich dabei vor allem an Nutzer, die ein modernes Smartphone suchen, ohne dafür mehrere Hundert Euro ausgeben zu wollen.

Mit seinem schlanken Design, dem großen Display und der leistungsstarken Kamera eignet sich das Gerät perfekt für Social Media, Fotos, Streaming und den Alltag.

Samsung Galaxy A26 5G AI Smartphone © Samsung

50-Megapixel-Kamera für Urlaub und Alltag

Gerade im Sommer wird das Smartphone für viele zur wichtigsten Kamera überhaupt.

Die integrierte 50-Megapixel-Hauptkamera sorgt für scharfe Fotos von Urlauben, Ausflügen, Familienmomenten oder besonderen Events.

Für viele Käufer dürfte genau das eines der stärksten Argumente für das Galaxy A26 sein.

Viel Speicher und moderne Ausstattung

Mit 128 GB internem Speicher bietet das Smartphone ausreichend Platz für Fotos, Videos, Apps und Dokumente.

Hinzu kommen 6 GB Arbeitsspeicher, wodurch alltägliche Anwendungen flüssig laufen sollen.

Besonders praktisch: Das Gerät wird ohne Vertrag verkauft und kann mit nahezu jedem Mobilfunkanbieter genutzt werden.

Samsung Galaxy A26 5G AI Smartphone © Samsung

Exklusiv auf Amazon erhältlich

Das Galaxy A26 in der Farbe Mint wird aktuell exklusiv über Amazon angeboten und gehört zu den interessantesten Früh-Prime-Day-Angeboten im Smartphone-Bereich.

Gerade weil Samsung-Smartphones dieser Klasse nur selten so stark reduziert sind, dürfte das Angebot viele Schnäppchenjäger anlocken.

Fazit

Wenn Sie aktuell ein modernes Samsung-Smartphone mit 5G, großer Kamera und viel Speicher suchen, könnte dieses Angebot kaum besser kommen.

40 Prozent Rabatt, starke Ausstattung und ein attraktiver Preis von nur 180,50 Euro machen das Galaxy A26 zu einem der spannendsten Prime-Day-Deals des Tages.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.