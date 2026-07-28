Cosori Airfryer der neuen Generation jetzt mit 17 % Rabatt sichern

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Heißluftfritteusen gehören mittlerweile in vielen Haushalten zur Standardausstattung. Wer auf der Suche nach einem besonders leistungsstarken Modell mit großem Fassungsvermögen ist, sollte sich dieses Amazon-Angebot genauer ansehen. Die Cosori Airfryer der neuen Generation 2026 ist aktuell für 151,25 Euro statt 181,50 Euro UVP erhältlich. Damit sparen Sie 17 Prozent auf den Amazon-Bestseller.

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Mit innovativer TurboBlaze-Technologie, einem großzügigen 8,6-Liter-Fassungsvermögen und einer hochwertigen Keramikbeschichtung eignet sich das Modell ideal für Familien und alle, die schnell und unkompliziert gesunde Mahlzeiten zubereiten möchten.

Exklusive TurboBlaze-Technologie für besonders knusprige Ergebnisse

Die neue Generation der Cosori Airfryer setzt auf die exklusive TurboBlaze-Technologie, die für eine besonders gleichmäßige Heißluftzirkulation sorgt. Dadurch werden Speisen außen herrlich knusprig und bleiben innen angenehm saftig.

Cosori Airfryer © Cosori

Ob knusprige Pommes, Hähnchen, Gemüse, Fisch oder selbst gebackene Brötchen – die Heißluftfritteuse liefert bei unterschiedlichsten Gerichten hervorragende Ergebnisse und benötigt dabei deutlich weniger Öl als herkömmliche Fritteusen.

Extra großes Fassungsvermögen

Mit 8,6 Litern Volumen bietet die Cosori Airfryer reichlich Platz für größere Portionen. Damit eignet sie sich hervorragend für Familien, Grillabende oder Gäste.

Auch komplette Mahlzeiten lassen sich bequem in einem Durchgang zubereiten, was Zeit spart und den Küchenalltag deutlich erleichtert.

Cosori Airfryer © Cosori

Keramikbeschichtung für einfaches Reinigen

Ein besonderes Highlight der neuen Generation ist die hochwertige Keramikbeschichtung. Sie sorgt dafür, dass Speisen weniger anhaften und sich der Korb besonders leicht reinigen lässt.

Gerade bei häufiger Nutzung ist dies ein großer Vorteil und macht die Reinigung nach dem Kochen deutlich angenehmer.

Cosori Airfryer © CosoriCosori

Moderne Technik für gleichmäßige Garergebnisse

Neben der TurboBlaze-Technologie verfügt das Gerät über eine intelligente NTC-Technologie, die die Temperatur während des Garvorgangs kontinuierlich überwacht und reguliert.

Zusätzlich sorgt ein extragroßer Heizring für eine besonders gleichmäßige Wärmeverteilung. Dadurch werden die Speisen von allen Seiten optimal gegart, ohne dass sie ständig gewendet werden müssen.

Cosori Airfryer © Cosori

Weniger Fett, voller Geschmack

Mit einer Heißluftfritteuse lassen sich zahlreiche Lieblingsgerichte deutlich fettärmer zubereiten. Statt große Mengen Öl zu verwenden, reicht bei vielen Speisen bereits ein kleiner Spritzer oder sogar gar kein zusätzliches Fett.

Das macht die Cosori Airfryer zur idealen Wahl für alle, die bewusst genießen möchten, ohne auf knusprige Ergebnisse zu verzichten.

Amazon-Bestseller mit sehr guten Bewertungen

Nicht ohne Grund zählt das Modell zu den beliebtesten Heißluftfritteusen bei Amazon. Die Cosori Airfryer trägt das Siegel "Bestseller Nr. 1" in der Kategorie Heißluftfritteusen und erreicht 4,5 von 5 Sternen aus über 230 Bewertungen. Allein im vergangenen Monat wurde sie mehr als 500 Mal gekauft.

Die Kombination aus hoher Leistung, großem Garraum und einfacher Bedienung überzeugt zahlreiche Käufer.

Jetzt den Amazon-Deal sichern

Wenn Sie Ihre Küche mit einer modernen Heißluftfritteuse ausstatten möchten, bietet sich jetzt eine gute Gelegenheit. Die Cosori Airfryer der neuen Generation 2026 erhalten Sie aktuell bei Amazon für nur 151,25 Euro statt 181,50 Euro UVP.

Mit 17 Prozent Rabatt, innovativer TurboBlaze-Technologie, 8,6 Litern Fassungsvermögen, hochwertiger Keramikbeschichtung und moderner Temperaturregelung gehört dieses Modell zu den derzeit interessantesten Angeboten für alle, die schnell, komfortabel und fettärmer kochen möchten. Da das Angebot stark nachgefragt ist, lohnt es sich, den reduzierten Preis zu nutzen, solange er verfügbar ist.

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