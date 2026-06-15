Kult-Hotel am Wörthersee wird verkauft

Eine der bekanntesten Hotelimmobilien am Wörthersee steht zum Verkauf:

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Die traditionsreiche Villa Rainer in Pörtschach wird offiziell am Markt angeboten. Mehrere Immobilienmakler haben das historische Anwesen bereits in ihr Portfolio aufgenommen.

Bereits im März hatte Herbert Waldner, Chef der Immobilienfirma Riedergarten und Eigentümer der Liegenschaft, erklärt, dass er bei einem entsprechenden Angebot zu einem Verkauf bereit sei. Als Richtwert nannte er damals einen Marktwert von rund 25 Millionen Euro.

Villa Rainer © Villa Rainer

Lange Geschichte

Die Villa Rainer blickt auf eine lange Geschichte zurück. Das zwischen 1910 und 1914 nach Plänen des Architekten Franz Baumgartner errichtete Gebäude wurde 1928 von der Familie Rainer übernommen und entwickelte sich nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer beliebten Hotelpension. Im Laufe der Jahrzehnte zählten zahlreiche prominente Gäste zu den Besuchern, darunter der frühere österreichische Bundeskanzler Bruno Kreisky, Rennfahrer Dieter Quester sowie Prinzessin Margriet der Niederlande.

Seit 2015 wird auf dem weitläufigen Areal ein Vier-Sterne-Superior-Hotel betrieben. Zum Ensemble gehören neben der historischen Villa ein modernes Hotelgebäude mit rund 40 Zimmern, ein Seerestaurant, eine private Marina, ein Tennisplatz sowie ein Saunahaus direkt am Wörthersee.

Ursprünglich hatte Eigentümer Waldner große Ausbaupläne verfolgt. Auf dem mehr als einen Hektar großen Grundstück sollte ein modernes Medical-Wellness-Resort entstehen. Trotz Investitionen von rund 1,7 Millionen Euro in die Planung erhielt das Projekt jedoch keine Genehmigung. Laut Waldner seien die Rahmenbedingungen für größere Bauvorhaben am Wörthersee zunehmend schwieriger geworden.

Für Gäste soll sich vorerst nichts ändern. Der Hotelbetrieb läuft unverändert weiter, auch die bereits geplanten Sommerveranstaltungen finden wie vorgesehen statt. Ob und wann ein neuer Eigentümer gefunden wird, bleibt abzuwarten.