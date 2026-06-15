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Harry feiert Comeback in den "Time 100"

Prinz Harry
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Prinz Harry steht auf der neuen "Time100"-Liste der einflussreichsten Menschen im Sport. Das US-Magazin ehrt den Herzog von Sussex vor allem für sein großes Engagement bei den Invictus Games.
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Mit der "Time 100"-Liste stellt das berühmte Magazin zum ersten Mal Persönlichkeiten vor, die die heutige Sportwelt prägen. Der 41-jährige Prinz Harry wird dabei in der Kategorie "Leader", also als Anführer, gelistet. Besonders gewürdigt wird sein Einsatz für verletzte und kranke Soldatinnen sowie Soldaten. Da er selbst als Soldat in Afghanistan diente, gilt er als sehr glaubwürdiger Botschafter für sein "Invictus Games"-Projekt.

Große Leidenschaft für Sport

Prinz Harry bei den Invictus Games
Prinz Harry bei den Invictus Games © Invictus Games Foundation via Getty Images

Die Auszeichnung verbindet die persönliche Leidenschaft des Royals mit seinem Wunsch, Veteranen zu unterstützen. In seiner Jugend war er selbst im Rugby, Fußball, Cricket und Polo aktiv. Der Königsohn, dessen Vater König Charles III. aktuell 77 Jahre alt ist, betonte in einem Zitat, dass ihn der Sport damals aufgerichtet habe. Als Kind habe ihm der Unterricht in der Schule keinen Spaß gemacht. Ohne den Sportplatz und das dortige Angebot hätte er die Schulzeit niemals durchgehalten.

Prinz Harrys frühere Erfolge

Es ist nicht das erste Mal, dass der Herzog von Sussex auf einer solchen Liste auftaucht. Bereits im Jahr 2024 war er im Klima-Ranking vertreten. Im Jahr 2021 schaffte er es sogar gemeinsam mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (44) auf die Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten weltweit, inklusive eines gemeinsamen Titelfotos. Solo landete er im Jahr 2018 auf dieser prominenten Liste. Zudem zählte das Magazin das Ehepaar im Jahr 2019 zu den 25 einflussreichsten Menschen im Internet.

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