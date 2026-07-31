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Kate wieder auf Platz 1 der "Best Dressed"

Prinzessin Kate
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Prinzessin Kate führt erneut die jährliche "Best Dressed"-Liste des Magazins "Tatler" an. Die Frau von Prinz William sicherte sich damit zum zweiten Mal den ersten Platz der Modewertung.
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Die 44-jährige Prinzessin von Wales belegt nach 2022 erneut die Spitzenposition des Rankings. Modebeobachter zeigten sich insbesondere von ihren Auftritten während der Auslandsreise nach Italien begeistert. Dort trug die Frau von Thronfolger Prinz William (44) im Mai in Reggio Emilia einen blauen Hosenanzug sowie einen hellen Plisseerock kombiniert mit einem gestreiften Blazer.

Lob für nachhaltige Outfits

Neben ihren neuen Looks hob das Magazin hervor, dass Kate ausgewählte Kleidung mehrfach nutzt. Beim Royal Ascot im Juni erschien sie in einem gelben Kleid der Marke Roksanda, welches bereits 2022 zum Einsatz kam. Im Februar trug sie zudem eine rosa Robe von Gucci, die sie schon 2019 gezeigt hatte.

Prinzessin Kate
Prinzessin Kate © Getty Images

Das Magazin äußerte sich zur Erstplatzierung wie folgt: "Die Prinzessin von Wales hat diese Liste schon einmal angeführt und wird dies auch wieder tun. Doch jetzt scheint der perfekte Moment gekommen zu sein, um Großbritanniens schickste Persönlichkeit zu würdigen, die wieder gesund ist – und wieder zu einer Heldin der britischen Modeszene geworden ist." Der Aufenthalt in Südeuropa war die erste Auslandsreise nach ihrer Krebserkrankung im Jahr 2024.

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Prominente Gesichter auf der Liste

Auf der Auswahl des Magazins befinden sich neben der Prinzessin weitere Persönlichkeiten. Dazu gehören die "Bridgerton"-Schauspielerin Hannah Dodd, Dua Lipas Bruder Gjin Lipa sowie die Leichtathletin Temi Ojora. Auch der Schauspieler Edward Bluemel, bekannt aus "Killing Eve" und "My Lady Jane", wird angeführt. Ergänzt wird die Aufzählung durch die Ärztin Dr. Raj Arora und Valentina Pinault, die Tochter von Salma Hayek.

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