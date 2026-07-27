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Schulschwarm

Prinz George (13) ist zum 1. Mal verliebt!

Eine elegant gekleidete Frau mit zwei Kindern betritt lächelnd ein Gebäude bei einer Veranstaltung.
© Getty Images
Aus dem kleinen Buben, der einst auf einem Schaumstoffklotz für Fotos posieren musste, ist ein echter Teenager geworden.
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Der künftige König wird flügge! Im September lässt der 13-Jährige die gewohnte Lambrook School hinter sich und tritt in die Fußstapfen seines Vaters: George wechselt auf das traditionelle Eton College in Windsor. Genau dort begann 1995 auch für Prinz William ein völlig neuer Lebensabschnitt.

Dass der Thronfolger überhaupt nach Eton geht, war hinter den Palastmauern allerdings keine gegessene Sache. Vor allem Mama Prinzessin Kate soll extrem lange Vorbehalte gegen das Elite-Internat gehabt haben. Ihr Urteil: Zu altbacken, zu konservativ, zu wenig modern. Immerhin tragen die Burschen dort bis heute Fracks mit gestreiften Hosen! William konnte sich schlussendlich durchsetzen – auch weil das Internat nur einen Katzensprung von Windsor entfernt liegt.

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Erster Flirt? Mitschülerin Julie hat es ihm angetan

Doch nicht nur die Schulbank wird für den Thronfolger jetzt aufregender. Neben Rugby, Fußball und Videospielen rücken langsam auch die Mädchen in den Fokus des royalen Nachwuchses! Aus dem Palast sickerte durch, dass George in der Schule als echter Charmeur gilt. Er sei extrem witzig, beliebt und werde von einigen Mitschülerinnen regelrecht angehimmelt.

Besonders eine Mitschülerin namens Juliette – von ihren Freundinnen nur "Julie" genannt – soll es dem Mini-König angetan haben. Das taffe Mädel schert sich überhaupt nicht darum, dass George die Nummer zwei der Thronfolge ist, und genau das gefällt ihm. Dass ihn seine Kumpels wegen der Plaudereien in den Schulpausen bereits hänseln, lässt den 13-Jährigen völlig kalt.

Flirt-Potenzial trotz reiner Burschen-Schule

Eton ist zwar eine reine Burschen-Schule, doch tatenlos bleiben die jungen Herren dort keineswegs. In den Sommermonaten finden auf dem Campus regelmäßig sogenannte "Summer Schools" statt, zu denen Mädchen für Kurse und Freizeitprogramme anreisen. In Insider-Kreisen gelten diese Wochen seit jeher als absolut heißes Pflaster für die ersten großen Sommer-Liebelei.

Prinz George startet somit in wenigen Wochen in genau dieselbe Welt, die einst seinen Vater geformt hat. Ab dem allerersten Schultag wird der royale Teenager im Frack nicht nur der Neue in der Klasse sein, sondern schlichtweg der berühmteste Schüler des ganzen Landes!

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