Regelbruch! Prinzessin Delphine schockt mit Mini-Kleid

Der belgische Nationalfeiertag am 21. Juli gilt eigentlich als Bastion der strengen Etikette, geprägt von Militärparaden, gedeckten Farben und robuster Eleganz. Doch eine Royal-Dame verweigert sich dem steifen Prozedere seit Jahren konsequent: Prinzessin Delphine (58) verwandelte die Ehrentribüne vor dem Brüsseler Königspalast erneut in ihren ganz persönlichen Runway und zog in einem knallpinken Couture-Traum sämtliche Blicke auf sich.

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Während die royale Verwandtschaft auf klassische Roben und Zurückhaltung setzte, setzte Prinzessin Delphine auf ein unübersehbares modisches Ausrufezeichen. An der Seite ihres langjährigen Lebensgefährten, des US-Unternehmers James O’Hare, nahm die Künstler-Prinzessin in einem extrem auffälligen Ensemble Platz.

James O'Hare und Prinzessin Delphine. © Getty Images

Herz-Botschaft im Knallpink-Design

Ihr Outfit sprach dabei eine ganz eigene Sprache:

Das Kleid: Ein kurzes, leuchtend pinkes Kleid mit dramatisch ausgestellten Schultern.

Die Accessoires: Kombiniert mit ellenbogenlangen weißen Handschuhen und ihren Markenzeichen-Plateauschuhen in Weiß.

Das Statement: Laut dem belgischen Royal-Experten Wim Dehandschutter war der Ausschnitt der Robe bewusst in Herzform geschnitten – das gesamte Outfit stand unter dem romantischen Motto "Love".

Es ist keineswegs das erste Mal, dass die 58-Jährige Moderegeln bricht. Bereits 2025 versetzte sie Adelsfans in Staunen, als sie in einem feurigen roten Leder-Ensemble mit tiefem Beinschlitz und einer Herz-Sonnenbrille erschien – entworfen vom belgischen Designer Benjamin Voortmans. Damals betonte sie stolz, dass ihr Look weit mehr als nur Mode sei, sondern als Symbol für Toleranz, Offenheit und die Unterstützung der LGBTQIA+-Community stehe.

James O'Hare und Prinzessin Delphine. © WireImage

Vom unehelichen Kind zur offiziellen Prinzessin

Dass Prinzessin Delphine heute ganz selbstverständlich auf der Ehrentribüne neben König Philippe (66), Prinzessin Astrid (64) und Prinz Laurent (62) sitzt, verdankt sie ihrem jahrelangen Kampfgeist.

Delphine erblickte 1968 als Tochter aus einer außerehelichen Beziehung zwischen dem damaligen König Albert II. (92) und der Baronesse Sybille de Selys Longchamps (84) das Licht der Welt. Nachdem sie sich 2005 erstmals öffentlich zu ihrer Herkunft bekannt hatte, erstritt sie sich 2013 auf dem Rechtsweg ihren Platz in der Königsfamilie. Erst ein gerichtlich angeordneter DNA-Test bewegte Ex-König Albert 2020 schließlich dazu, sie offiziell als seine Tochter anzuerkennen. Ein Brüsseler Gericht sprach ihr daraufhin den Titel der Prinzessin von Belgien sowie dieselben Rechte zu wie ihren ehelichen Geschwistern – eine Rolle, die Delphine bis heute gewohnt farbenfroh und eigenwillig interpretiert.