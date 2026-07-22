Happy Birthday, Prinz George!

Der britische Thronfolger Prinz George feiert als Teenager einen neuen Lebensabschnitt. Für den Sohn von William und Kate stehen bald große Veränderungen an.

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Am Mittwoch, den 22. Juli feiert der Erstgeborene von Prinz William (44) und Herzogin Kate (44) seinen 13. Geburtstag. Als Teenager erreicht Prinz George damit einen wichtigen Wendepunkt. Zuletzt nahm der nicht mehr ganz so kleine Prinz vermehrt offizielle Termine wahr, wie etwa beim gemeinsamen Ausflug mit seiner Mutter zum Stützpunkt der britischen Royal Air Force. Seinen Ehrentag begeht die Familie im kleinen Kreis, da William und Kate ihren drei Kindern ein möglichst normales Familienleben ermöglichen wollen. Dem Anlass entsprechend haben die Royals auf Instagram auch offizielle Glückwünsche mit einem neuen Foto von George gepostet.

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Wechsel an das renommierte Internat

In wenigen Monaten drückt George die Schulbank am renommierten Eton-Jungeninternat in der Grafschaft Berkshire und tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters. Bereits in den 1990er-Jahren besuchten Prinz William und Prinz Harry (41) die 1440 von König Heinrich VI. gegründete Schule, die Jungen im Alter von 13 bis 18 Jahren offensteht. Lange wurde spekuliert, ob George nach Eton oder an das Marlborough College in Wiltshire geht. Laut einem Insider verriet die Familie gegenüber dem Magazin "People": "George wollte schon immer in die Fußstapfen seines Vaters treten."

Trennung von den beiden Geschwistern

Prinzessin Kate mit Charlotte, George und Louis © Getty Images

Für den Zweitplatzierten in der Thronfolge endet mit dem Schulwechsel ab September auch die gemeinsame Zeit an der Lambrook School mit seinen Geschwistern Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8). Der Schritt nach Eton markiert nicht nur eine neue schulische Laufbahn, sondern dient laut Royal-Experten auch als Vorbereitung auf sein künftiges öffentliches Leben.