Amira Aly: Psychotherapie wegen Pocher-Trennung

Die Ex von Oliver Pocher spricht in ihrem Podcast "Liebes Leben" über die schwierige Zeit und ihre psychischen Folgen

Die Ehe mit Oliver Pocher (46) und vor allem die Trennung war für Amira Aly (32) die reinste Achterbahnfahrt. Jedes Detail wurde in der Öffentlichkeit ausgeschlachtet und der Comedian selbst streute Gerüchte über seine damalige Noch-Gattin. Im Podcast "Liebes Leben" sprach Amira jetzt über das momentane Verhältnis zu ihrem Ex-Mann: "Es wird nie langweilig. Mal ist es einen Tag gut, dann mal wieder nicht. Es gibt noch keine Konstante", sagt sie.

Olli? "Ist mit ehrlich gesagt alles so egal geworden"

Seine öffentlichen Attacken auf sie sehe sie mittlerweile aber relativ gleichgültig: "Es ist mir ehrlich gesagt alles so egal geworden. Ich gucke da nicht hin, ich höre da nicht hin, ich lese es mir noch nicht mal mehr durch. Es ist wirklich so unwichtig geworden." Schließlich habe sie ihr neues Glück in Moderator Christian Düren gefunden. Er fing sie auf.





Dennoch sei es schwierig, einen normalen Umgang mit Oli zu haben. "Ich habe vieles gemacht die letzten Monate, zu viel vielleicht auch. Ich habe zu viel zu schnell verziehen und den Kindern zuliebe auf Normalität gemacht." Dies habe Auswirkungen auf ihren Körper und Geist gehabt. Darum sei sie auch nach Österreich geflüchtet. "Der Akku war sowas von leer. Mein ganzer Körper hat gejuckt, mein Auge hat gezuckt, wochenlang, konstant."

Amira: "Therapie hat mich gerettet"

Als sie bei "Schlag den Star" gewann, seien die Angriffe ihres Ex-Mannes dann zu weit gegangen. Sie habe sich eingestehen müssen, dass sie Hilfe brauche. Sie habe sofort gehandelt und sich einen guten Psychotherapeuten gesucht. "Das würde ich jedem nur empfehlen und das hat mich gerettet, die letzten Monate."