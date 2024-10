Olli Pocher sauer: Amiras neuer Freund spielt Papa für seine Kids

Amira Aly gibt in ihrem Podcast "Liebes Leben" wieder einmal sehr private Einblicke in ihr Patchwork-Leben

Seit ungefähr drei Monaten ist die neue Liebe von Oliver Pochers (46) Ex-Frau Amira (32) nun offiziell geoutet. Seither schwebt sie mit Moderator Christian Düren (34) auf Wolke sieben - und das darf auch jeder sehen und vor allem hören. Denn in ihrem Podcast mit Bruder Hima schwärmt sie von der Tiefe ihrer Beziehung. Amira habe Dreharbeiten von früh bis spät gehabt und Düren habe sich liebevoll um ihre gemeinsamen Kinder mit Oliver Pocher gekümmert: „Ich habe wirklich ganz großes Glück mit Christian, er war die ganze Woche mit den Kindern, jeden Tag!“

Mehr lesen:

Christian Düren als perfekter Papa

Düren habe die ihre Kids ins Legoland, in den Zoo und auf den Bauernhof geführt. Nur ein kleines Hoppala passierte dabei: Der ältere Sohn schmierte sich Kaugummi in die Haare und musste schnell zum Friseur, um diesen zu entfernen. Sonst sei Christian bereits jetzt der perfekte Papa. Olli hat sich schon in der Vergangenheit oft beschwert, dass Amira ihm die Kinder kaum lässt: „In ihrer Wahrnehmung hat sie im Jahr 480 Tage die Kinder, ich vier Stunden.“ Dass die beiden Buben jetzt auch noch einen Ersatz-Papa haben, wird dem Comedian bestimmt nicht gefallen.





Kein Unterhalt?

Wenn Amiras Behauptungen stimmen, dann hat Oliver Pocher "seit einem Jahr keinen Kindesunterhalt gezahlt". Dennoch haben beide das geteilte Sorgerecht. Somit dürften die Kinder auch die Hälfte der Zeit bei ihrem Vater sein. Zum Thema "Ersatz-Vater" wolle er sich laut „Bild“ in seinem nächsten Podcast „Die Pochers - Frisch recycelt“ ebenso äußern. Die nächste Runde ist eröffnet!