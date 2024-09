Die Ex von Oliver Pocher spricht in ihrem Podcast zu den Details.

Zusammen mit ihrem Bruder Hima gibt Amira Aly im Podcast "Liebes Leben" Einblick in ihr Leben. Unlängst sprach sie mit ihm über ihre Hausbaupläne, aus dem Urlaub in Kärnten. Kehrt die gebürtige Österreicherin in ihre Heimat zurück?

Mehr zum Thema

Bauprojekte

Klar ist, dass sie in Köln ein Haus plant, für sich und ihre zwei Söhne. Ob sie sich auch ein Domizil in Österreich zulegen möchte? Die Indizien - eine österreichische Baufirma - sprechen dafür.

Sehnsucht

Doch woher kommt die Sehnsucht nach zu Hause? Ein Teil könnte ihren Freundschaften geschuldet sein. Denn Amira verrät im Gespräch mit ihrem Bruder, dass sie viele frühere Freunde verloren habe. Durch ihre Berühmtheit habe sich das Verhältnis zu vielen Leuten verändert. Manche seien plötzlich die "besten Freunde" gewesen. Andere hätten sie abgeschrieben.





Freundschaften

Amira reflektiert, wer sie denn in den letzten zehn Jahren in Deutschland besucht habe. Denn immer nur zu fordern, dass sie nach Österreich reisen soll, sei zu wenig. "Ich bin die Erste, die sagt, ich buche das Ticket", meint Amira. Aber es sei so: "keiner nimmt sich die Zeit".

Schließlich sind wenige Menschen übrig geblieben, die sie im letzten Jahr - dem härtesten ihres Lebens - unterstützt haben.