Pocher-Ex Amira legt ihren Nachnamen ab

Es sieht so aus, als würde sich Amira jetzt völlig von ihrem Ex lossagen. Sie will auch seinen Nachnamen nicht mehr tragen.

Erst kürzlich wurden Amira und Oliver Pocher geschieden. Nach der Trennung erntete Amira von ihrem Ex viel Kritik, dass sie quasi mit seinem Nachnamen Karriere machen will. Dem hat Amira jetzt einen Riegel vorgeschoben. Seit Freitag heißt sie auf Instagram nicht mehr Pocher, sondern Amira Aly. Den Nachnamen hat sie von ihrem Vater, einem gebürtigen Ägypter. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Amira Aly (@amiraaly)

"Ich habe beim Standesamt meine Namensänderung beantragt. Es ist noch nicht offiziell durch, nur noch eine Formalie. Aber durch meinen Auftritt als Amira Aly bei ,Schlag den Star‘ kann ich mich schon mal an meinen neuen bzw. alten Namen gewöhnen.“, so Amira zur "Bild"-Zeitung. Samstagabend ist es dann soweit und Aly wird in der Pro7-Show auf Vanessa Mai treffen. Der erste öffentliche Auftritt mit ihrem neuen, alten Namen. Amira Pocher kuschelt mit Christian Düren © Instagram Ob sie gegen Mai gewinnt, wird spannend, denn Amira ist nicht ganz fit. "Ich bin leider total erkältet, inhaliere, nehme Vitamine und schlafe viel. Heute werde ich mich für den Kampf schonen“, so die Kärntnerin. Wenn ihr das gelingt könnte man es als Befreiungsschlag sehen und als den Start in einen ganz neuen Lebensabschnitt - mit einem Preisgeld von 100.000 Euro.