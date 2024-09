Schockierende Enthüllungen: Amira Aly entdeckt ihre dunkle Vergangenheit

Amira Aly (31), die Ex-Frau von Oliver Pocher (46), hat überraschend bekannt gegeben, dass sie nun spirituelle Hilfe in Anspruch nimmt.

In ihrem gemeinsamen Podcast „Liebes Leben“ mit ihrem Bruder Hima (34) erzählt sie: „Ich war bei einer Schamanin.“ Dort sei etwas Unglaubliches passiert. Die Heilerin habe sie angesehen und plötzlich von einem Thema gewusst, das Amira schon lange beschäftigt.

Ob das nun Wahrheit oder bloßer Aberglaube ist, bleibt unklar. Jedenfalls hat die spirituelle Begegnung Amira emotional stark berührt. Die Schamanin, die ihr von Freunden empfohlen wurde, habe Amira bei ihrem Treffen nachdenklich angesehen und ihr ein „ganz komisches Karma“ attestiert.

Amira schildert aufgewühlt: „Ich kann nicht sagen, was sie mir gesagt hat, aber sie hat soooo etwas Privates angesprochen. Sie schaut mich an und in den ersten 30 Sekunden sagt sie etwas, das mir passiert ist. Ich hab’ so geweint, weil es etwas ist, das mich in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt hat.“ Hima fragt nach, ob es ein Geheimnis sei, das er kenne, und Amira bestätigt dies. Doch die Geschwister wollen nicht mehr verraten, außer dass die Schamanin mit ihr weinte, weil sie ihren Schmerz spürte.

"Deswegen hasst du alle Männer"

Wer denkt, dass die Schamanin auf Amiras Ex-Partner Olli anspielt, wird enttäuscht sein. Sie habe „viele Dinge nicht gesehen, also auch Ex-Partner“ und somit nicht über die Beziehungsturbulenzen der letzten Monate gesprochen. Stattdessen folgte eine ehrliche Analyse: „Weißt du was, Amira? Du bist ein obdachloses Kind.“ Die Heilerin erklärte, dass Amira „mit drei Jahren stecken geblieben“ sei und dass etwas passiert sei, was sie nie verarbeitet habe.

Tatsächlich verließ Amiras und Himas Vater die Familie, als sie erst drei Jahre alt war. Seitdem habe Amira nicht gewusst, wo sie hingehöre. Die Schlussfolgerung der Heilerin: „Deshalb bestrafst du die Männer. Weil du so eine Wut auf die Situation hast. Deswegen hasst du alle Männer.“ Amira lacht und sagt: „Na ja, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht!“

Düren "ist gut"

Sind die Worte der Schamanin besorgniserregend? Ganz im Gegenteil, denn die Heilerin glaubt, dass Amira trotz ihrer schwierigen Vergangenheit eine „schöne Zukunft“ bevorsteht. Sogar die neue Liebe der zweifachen Mutter, Christian Düren (34), wird von der Schamanin abgesegnet: „Ah, der ist gut. Keine Probleme.“