Die europäischen Nationalteams machen kurz vor dem WM-Auftakt in Katar bei der mehrfarbigen One-Love-Kapitänsbinde als Zeichen für Vielfalt doch noch einen Rückzieher.

Wie die BILD-Zeitung berichtet, verzichten Deutschland, England und Wales auf das Tragen der One-Love-Binde. Man fürchte "sportliche Sanktionen" wie eine Gelbe Karte oder im schlimmsten Fall sogar einem Punkteabzug.

Englands Verbandsboss Mark Bullingham sprach zuvor in einem Radio-Interview von einer dynamischen Situation. Auch Wales, das am Abend (20.00 Uhr) auf die USA trifft, könnte nach einer Androhung von Sanktionen kurzfristig abspringen. Franziska Wülle, Mediensprecherin des deutschen Verbandes (DFB), verwies am Montagmittag (Ortszeit) auf laufende Beratungen der Arbeitsgruppe der Europäischen Fußball-Union (UEFA) mit der FIFA. "Wir warten diese Entscheidung ab", sagte Wülle während des DFB-Medientermins. "Wenn die ersten Teams auf den Rasen gehen, werden wir sehen, wie die Entscheidung ist."

Die FIFA hatte lange offengehalten, ob und wie sie die Kampagne mehrerer europäischer Nationen - darunter auch Deutschland mit Kapitän Manuel Neuer - sanktionieren möchte. Frankreich und Spielführer Hugo Lloris hatten ihre Teilnahme an der Aktion in der vergangenen Woche aus Respekt vor Gastgeber Katar zurückgezogen. Englands Verbandschef Bullingham hatte in der vergangenen Woche noch angekündigt, Strafen in Kauf zu nehmen.