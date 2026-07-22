Royals
TV
E-Paper
Immo
Stars

Ein neuer Abschnitt

Prinz George feiert 13. Geburtstag mit Foto &Video

Prinz George
© Getty
Anlässlich seines 13. Geburtstags hat das britische Königshaus ein neues Porträt sowie ein Video von Prinz George veröffentlicht. Die Resonanz der Fans ist riesig.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Erstgeborene von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) erreicht am Mittwoch einen Meilenstein und wird 13 Jahre alt. Der britische Hof gratulierte dem Teenager auf Instagram zunächst mit einem Bild und bedankte sich am Nachmittag mit einem Clip für die zahlreichen Glückwünsche. Zuletzt nahm der junge Royal bereits vermehrt offizielle Termine wahr, wie etwa bei einem Ausflug zum Stützpunkt der britischen Royal Air Force an der Seite seiner Mutter.

Begeisterte Reaktionen auf das Porträt

Auf dem offiziellen Account des Prinzenpaares von Wales zeigt sich George erwachsen im dunklen Anzug mit weißem Hemd, angelehnt an ein Treppengeländer. Unter dem Posting sammelten sich rasch zahlreiche Kommentare. Fans schrieben etwa: "Er ist jetzt so groß. Das bedeutet, dass wir älter werden!", oder "Alles Gute zum Geburtstag, Ihre Königliche Hoheit – so ein wunderschönes Porträt eines erwachsenen Menschen. Ich hoffe, er hat einen absolut wundervollen Tag". Ein weiterer Anhänger fragte: "Wie kann er schon 13 sein?? War er nicht gerade in Neuseeland und Australien mit seinen vielen Gesichtsausdrücken".

Private Einblicke aus dem Urlaub

Später folgte ein Clip mit den Worten: "Danke für alle Geburtstagswünsche für George heute!". Das Video zeigt den Jubilar beim Klettern auf Felsen, beim Cricketspielen, beim Streicheln des Familienhundes und am Strand. Dabei trägt er eine stylische Sonnenbrille, die er bereits in Wimbledon anhatte. Es wird vermutet, dass die Aufnahmen während eines Familienurlaubs in Cornwall Anfang dieses Jahres entstanden sind.

Auch interessant

Happy Birthday, Prinz George!

So wird das Millionen-Erbe der Herzogin von Kent aufgeteilt

Prinz George: So bereitet er sich auf das Internat vor

Ausblick auf die nahe Zukunft

Die Feierlichkeiten finden im kleinen Kreis statt, da William und Kate ihren drei Kindern ein möglichst normales Leben ermöglichen wollen. Mit dem 13. Geburtstag beginnt für George dennoch ein neuer Abschnitt, da er in wenigen Monaten die Schulbank am renommierten Eton College drücken und damit in die Fußstapfen seines Vaters treten wird.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Happy Birthday, Prinz George!

Sogar ein Axt-Mörder geht zur EU-Wahl

Prinz George feiert 13. Geburtstag mit Foto &Video

Prinz Harry will weitere Treffen mit Charles

Weltauswahl-Ohrfeige für Lionel Messi

Zehn Tote nach Anschlag auf Restaurant

Deutsche Industrie produziert mehr

So wird das Millionen-Erbe der Herzogin von Kent aufgeteilt

Prinz Haakon gibt Update zu Mette-Marits Zustand

GTI-Treffen 2014: Schon jetzt die Hölle los