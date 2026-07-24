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Privat wie nie: Harry und Meghan überraschen mit Urlaubsfotos

Ein Mann wirft ein Kind beim Spielen im Schwimmbad in die Luft, beide haben Spaß.
© Instagram/Meghan
Herzogin Meghan hat überraschend elf private Urlaubsfotos auf Instagram veröffentlicht. Die Aufnahmen zeigen seltene Momente mit Prinz Harry und den Kindern.
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Herzogin Meghan (44) gewährt eher selten Einblicke ohne geschäftliche Absichten. Nun hat sie überraschend elf Fotos aus dem Sommerurlaub der Familie auf Instagram veröffentlicht. Zu sehen sind Prinz Harry (41), der siebenjährige Sohn Archie und die fünfjährige Tochter Lilibet. Die Gesichter der Kinder bleiben dabei stets von der Kamera abgewandt. Die Aufnahmen zeigen die Familie am Strand, am Pool, beim Abendessen und im Cockpit eines Flugzeugs. Auf einem Bild wirft Harry seine Tochter lachend in die Luft, auf einem weiteren läuft er gemeinsam mit den Kindern den Wellen entgegen.

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Spekulationen über Besuch in Althorp

Eine bestimmte Aufnahme sorgt für besonderen Gesprächsstoff. Sie zeigt Harry und Archie mit Blumensträußen auf einer von Bäumen gesäumten Allee, während Lilibet hinter ihnen läuft. Die "Daily Mail" vermutet, dass dieses Bild auf dem Anwesen Althorp entstand, dem Elternhaus von Prinzessin Diana (†36). Englische Medien halten es für möglich, dass Harry seine Kinder zum Grab ihrer Großmutter brachte.

Weitere Stationen der privaten Europareise

Die veröffentlichten Aufnahmen verraten zudem weitere Orte der Reise. Ein Bild zeigt das portugiesische Restaurant "O Melidense", was Vermutungen stützt, dass die Familie Zeit in Portugal verbrachte, wo sie Berichten zufolge eine Ferienimmobilie besitzt. Die fröhlich anmutenden Urlaubsfotos stammen mutmaßlich von ihrer Europareise Anfang Juli. In dieser Zeit trafen Harry, Meghan und die Kinder auch König Charles (77) und Königin Camilla (79) auf Highgrove, dem privaten Landsitz von Charles in Gloucestershire. Dieses Wiedersehen wurde vom Buckingham-Palast bestätigt. Für Charles war es das erste Treffen mit seinen Enkeln seit 2022.

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