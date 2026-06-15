Schlagerstar stirbt mit 79 an Lungenkrebs

Im Dezember trat der Sänger noch auf, jetzt ist Frank Michael tot. Fans und Weggefährten nehmen Abschied von der Legende.

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Große Trauer um einen der ganz Großen des französischsprachigen Schlagers: Frank Michael ist tot. Der charmante Künstler, der über Jahrzehnte hinweg Millionen Fans in ganz Europa begeisterte, verstarb 79-jährig nach einem Kampf gegen eine besonders aggressive Form von Lungenkrebs.

Seine Tochter Sandra Gabelli wählte den Weg an die Öffentlichkeit, um die traurige Gewissheit mit der Fangemeinde zu teilen. Derzeit wird der verstorbene Musiker aufgebahrt, um seinen treuen Anhängern die Möglichkeit zu geben, persönlich Abschied zu nehmen.

"Papa ist von uns gegangen", erklärt seine Tochter Sandra Gabelli. "Ich weiß, wie sehr ihm sein Publikum am Herzen lag, und ich bin mir sicher, dass ihre Anwesenheit für ihn ein wunderbarer Ausdruck von Respekt, Dankbarkeit und Zuneigung sein wird", so seine Tochter Sandra Gabelli auf Facebook.

Von Parma auf die großen Bühnen Europas

Geboren wurde der Ausnahmekünstler im Jahr 1947 als Franco Gabelli im italienischen Parma. Schon in Kindertagen übersiedelte er mit seiner Familie nach Belgien, wo er in Seraing nahe Lüttich aufwuchs – jenem Land, das später zu seiner künstlerischen Heimat werden sollte.

Seine musikalische Laufbahn nahm Mitte der 1970er-Jahre an Fahrt auf. Nach der Veröffentlichung seiner ersten Single "Je ne peux vivre sans toi" im Jahr 1974 feierte er nur wenig später mit dem Lied "Dites-lui que je l’aime" den großen Durchbruch. Von da an war Frank Michael aus der Schlagerszene nicht mehr wegzudenken. Vor allem in Belgien, Frankreich und der Schweiz feierte er triumphale Erfolge und prägte die frankophone Musiklandschaft nachhaltig.

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Sein absolutes Markenzeichen wurde die Hymne "Toutes les femmes sont belles". Wie auf seiner offiziellen Webseite zu lesen ist, konnte der Künstler in den ersten 25 Jahren seiner Karriere rund zehn Millionen Tonträger verkaufen – ein eindrucksvoller Beleg für seine enorme Popularität.

Gastspiele und Erfolge im deutschsprachigen Raum

Obwohl sein Schwerpunkt im französischsprachigen Raum lag, zog es Frank Michael auch immer wieder über die Grenzen hinaus. Er unternahm mehrere ambitionierte Versuche, sich auf dem deutschen Musikmarkt bleibend zu etablieren, und war auch hierzulande ein gern gesehener Gast auf den Bühnen.

Ein Höhepunkt für die hiesigen Schlagerfans war das Jahr 2007: Damals nahm er gemeinsam mit der deutschen Schlagerikone Mary Roos das gefühlvolle Duett "Weißt du noch (Je n’oublie pas)" auf. Mit dieser gemeinsamen Nummer gastierten die beiden unter anderem in der populären Fernsehshow "Musik für Sie" von Carmen Nebel und sangen sich damit endgültig in die Herzen des deutschsprachigen Publikums. Mit Frank Michael verliert die Musikwelt einen großen Melodiker und einen echten Gentleman des Chansons.