Taylor Swift & Travis Kelce: Hochzeit in Gefahr

Ausgerechnet der Schwiegervater sorgt für Wirbel. Taylor platzte der Kragen, weil dieser gerne Geheimnisse ausplaudert.

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Die Liebesgeschichte zwischen Taylor Swift (36) und NFL-Superstar Travis Kelce (36) glich bisher einem modernen Märchen, das schon bald mit einer Traumhochzeit gekrönt werden sollte. Doch kurz vor dem großen Tag ziehen dunkle Wolken im Paradies auf: Ausgerechnet Travis’ Vater, Ed Kelce (74), sorgt für ein handfestes Beziehungsdrama. Der künftige Schwiegervater der Sängerin entpuppte sich in den vergangenen Wochen als unberechenbare Plaudertasche – und hat den Bogen damit endgültig überspannt.

Zwischen der Pop-Diva und dem 74-Jährigen herrscht abrupte Eiszeit. Ed Kelce suchte nach der Verlobung des Paares auffallend oft das Rampenlicht und plauderte in den Medien intime Geheimnisse aus. In einem Radiointerview gab er etwa preis, dass Taylor vor dem Antrag schon "etwas ungeduldig" gewesen sei.

Radikaler Schlussstrich nach Medien-Tratsch

Auch die privaten Feierlichkeiten im engsten Kreis machte der Amerikaner öffentlich. Über den Moment, als das Paar ihm die Verlobung gestand, schwärmte er im Rundfunk: "Taylor hat das Abendessen zubereitet, und wir hatten ein wunderbares Dinner mit ihnen draußen auf der Terrasse. Wir konnten die beiden beobachten, die total verrückt nacheinander sind. Das ist wirklich schön."

Für Taylor Swift hört der Spaß beim Thema Privatsphäre allerdings auf. Die Musikerin hat nun die Notbremse gezogen: Wie Personen aus ihrem engsten Umfeld berichten, hat Taylor den Kontakt zu Travis' Vater komplett abgebrochen. Ein radikaler Schritt, der die gesamte Familie Kelce tief spalten dürfte und den Haussegen vor der geplanten Hochzeit gehörig schief hängen lässt.

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Ruht ein Fluch auf der Verlobung?

In Fankreisen wachsen derweil die Sorgen, ob die geplante Ehe überhaupt unter einem guten Stern steht. Für zusätzliche Verunsicherung sorgt ein explosives Verlobungsgeschenk: Travis überraschte seine Liebste mit einem kostbaren Schmuck-Ensemble aus dem Nachlass von Elizabeth Taylor (†). Ein pikantes Detail, schließlich war die Hollywood-Ikone im Laufe ihres Lebens achtmal verheiratet. Ob Taylor Swift und ihr Football-Star nach diesem heftigen Familienschock überhaupt noch den Weg vor den Altar finden, bleibt abzuwarten.