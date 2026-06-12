"Bailando"-Star Loona sagt Ja zu ihrer Jugendliebe

Große Gefühle bei Sängerin Loona: Die Niederländerin feierte eine Hochzeit mit Mark van der Waal. Die Trauung fand im kleinen Kreis statt.

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Für die Fans gibt es neben den privaten News bald auch ein musikalisches Highlight, denn am Sonntag, 22. November, gibt die Sängerin in der Turbinenhalle Oberhausen unter dem Titel "Loona – Back In Time" ihr erstes eigenes Solo-Konzert. Das Jahr 2026 wird für sie damit privat und beruflich hochemotional. Die romantische Hochzeit fand bereits am Montag, 1. Juni, statt. Marie-José van der Kolk, wie die 51-jährige Niederländerin bürgerlich heißt, schritt mit ihrem 60-jährigen Partner in Las Vegas vor den Traualtar.

Loonas ganz besondere Location

Die Trauung in der kleinen "Storybook Chapel" hatte einen tiefen emotionalen Grund. Vor 23 Jahren musste die Künstlerin dort eine Tour abbrechen, weil ihre Mutter im Sterben lag. Die Erinnerung daran begleitet sie bis heute. "Als ich wieder in Las Vegas war, kamen all diese Gefühle zurück. Gleichzeitig dachte ich: So kann ich diese Geschichte in etwas Positives verwandeln", erklärt sie. Bei der Zeremonie waren nur ihre Tochter und seine Tochter aus früheren Beziehungen, eine Traurednerin und ein Fotograf dabei. Nach dem gegenseitigen Ehegelübde tanzte das Paar zu "Everything I Do" von Bryan Adams.

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Hochzeit nach dem Riesenantrag

Genau bei diesem Lied hatte Mark ihr am Samstag, 26. Oktober 2024, vor rund 10.000 Zuschauern bei der "90s Super Show" in der Münchner Olympiahalle den Antrag gemacht. "Ich wollte eigentlich nie heiraten. Aber als Mark vor mir stand, habe ich einfach Ja gesagt, weil es sich richtig angefühlt hat", so die Musikerin. Besonders bodenständig: Die Eheringe kosten weniger als 50 Euro. Dazu sagt sie: "Das ist für uns überhaupt nicht wichtig. Hauptsache, wir sind verheiratet."

Sängerin fand Liebe auf Mallorca

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Ihre Liebesgeschichte begann vor 34 Jahren auf Mallorca, wo sie sich 1992 kennenlernten. Damals arbeitete sie als Tänzerin im "Joy Palace", er war in der Kellerdiskothek regelmäßig zu Gast. "Marks lange Haare und sein gut gebauter Körper gefielen mir im ersten Moment", erinnert sie sich. Auch er schwärmt: "Als ich sie das erste Mal beim Tanzen gesehen habe, war ich beeindruckt." Danach verloren sie sich aus den Augen, bis das Schicksal sie 2006 wieder zusammenführte, als sie wegen eines Satellitenanschlusses bei einer Firma anrief, bei der er arbeitete und sie an der Stimme erkannte. Drei Jahre später wurden die beiden ein Paar.