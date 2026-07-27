Halle Berry spricht über ihr Liebesleben

Halle Berry spricht im Podcast "Making Space with Hoda Kotb" gewohnt offen über ihr Intimleben. Die Schauspielerin verrät, wie sie ihre Sexualität während der Wechseljahre neu entdeckte.

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In dem Gespräch mit Hoda Kotb erklärt die 59-jährige "Catwoman"-Schauspielerin, dass sie während der Perimenopause unter Schmerzen beim Sex litt und die Intimität dadurch stark belastet wurde. Sie weist darauf hin, dass viele Ehen in dieser Phase scheitern, da Frauen aus Angst vor Schmerzen auf Intimität verzichten. Damals befürchtete sie sogar, nie wieder schmerzfrei intim sein zu können. "Mein größtes Problem während der Perimenopause war, dass ich dachte, ich könnte keinen Sex mehr haben", gesteht die Oscarpreisträgerin offen.

Neues Sexleben nach schmerzhafter Phase

Mittlerweile habe sich die Situation für die Schauspielerin vollständig gewandelt: "Ich bin saftig wie ein Pfirsich. Mein Sexleben trifft wieder alles", schwärmt sie im Rückblick. Die Beziehung zu ihrem Verlobten Van Hunt (56) beschreibt sie heute als rundum erfüllt und selbstbewusst. Zudem nutzt Halle Berry den Auftritt, um Aufmerksamkeit auf ihre Partnerschaft mit der Intimpflege-Marke JoyLux zu lenken. Damit möchte sie anderen Frauen Mut machen und zeigen, dass körperliche Veränderungen nicht tatenlos hinzunehmen sind.

Halle Berry und Van Hunt © GC Images

Luxuriöser Verlobungsring sorgt für Aufsehen

Neben ihren intimen Enthüllungen sorgt auch der Verlobungsring von Halle Berry für Schlagzeilen. Schmuckexperte Nilesh Rakholia erklärte gegenüber "Hello", dass das Schmuckstück mit seinem sechsstelligen Wert ein deutliches Statement setzt. Der Ring zeichnet sich durch ein massives Gelbgoldband mit architektonischem Gitterdesign aus, in dessen Zentrum ein 1,5 bis 2 Karat großer Old-European-Cut-Diamant platziert ist. Umrahmt wird dieser von dunklen Steinen wie tiefblauen Saphiren oder Onyx, die das Retro-Design abrunden.