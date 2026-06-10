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Familienstreit

Autsch! Auch Zahara legt den Namen Pitt ab

Angelina Jolie und Tochter Zahara
© Penske Media via Getty Images
Für Brad Pitt nimmt der Familienstreit kein Ende: Nach ihren Geschwistern bricht auch  Tochter Zahara offiziell die Zelte ab.
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Im Hause Jolie-Pitt herrscht endgültig Eiszeit – zumindest was die Beziehung der Kinder zu ihrem berühmten Vater angeht. Für Hollywood-Star Brad Pitt setzt es nun den nächsten schmerzhaften Familienrückschlag: Seine 21-jährige Tochter Zahara hat offiziell den Antrag gestellt, den Nachnamen "Pitt" streichen zu lassen. Das berichtet das US-Magazin People unter Berufung auf kalifornische Gerichtsunterlagen.

Der rechtliche Schritt Zaharas erfolgte laut dem Bericht am 28. April. Damit zog sie nur wenige Tage nach ihrem älteren Bruder Maddox nach, der ebenfalls den väterlichen Nachnamen ablegen will. Dass es im einstigen Traumpaar-Konstrukt gewaltig bröckelt, ist kein Geheimnis: Brad Pitt und Angelina Jolie trennten sich bereits 2016 nach zwei Ehejahren und einer über zehnjährigen Beziehung. Der finale Scheidungsstrich wurde schließlich im Dezember 2024 gezogen. Das Erbe des Rosenkriegs tragen nun die sechs gemeinsamen Kinder – Maddox, Pax, Zahara, Shiloh sowie die Zwillinge Knox und Vivienne. Vor allem die Töchter und Söhne scheinen sich immer klarer zu positionieren: Auch Shiloh hat US-Medienberichten zufolge prompt nach ihrem 18. Geburtstag das "Pitt" aus ihrem Namen streichen lassen.

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Die Demontage des Doppelnamens

Für Insider kommt Zaharas offizieller Gang zum Gericht keineswegs überraschend. Die 21-Jährige hatte die Namensänderung im Alltag bereits mehrfach angedeutet. Zuletzt sorgte sie im Mai bei ihrer Sponsion in Atlanta für Aufsehen: Während im offiziellen Programmheft noch "Zahara Marley Jolie-Pitt" zu lesen war, wurde sie beim Gang auf die Bühne zur Entgegennahme ihres Bachelor-Diploms in Psychologie explizit als "Zahara Marley Jolie" aufgerufen.

Die Fronten scheinen verhärtet. Dass Bruder Maddox künftig auch auf dem Papier nur noch Jolie heißen will, sickerte Ende Mai durch. Er meidet den Namen seines Vaters ohnehin seit Jahren im Alltag und tauchte in den Credits diverser Filmprojekte im Umfeld seiner Mutter – wie etwa dem Streifen Couture – ausschließlich als "Maddox Jolie" auf. Und auch die 17-jährige Vivienne wurde jüngst auf einem Theaterprogramm für ein Broadway-Projekt komplett ohne den berühmten Doppelnamen angeführt.

Für Brad Pitt dürfte diese geschlossene Namens-Rebellion seiner Kinder wohl die bitterste Pille seiner schmerzhaften Scheidungs-Saga sein.

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