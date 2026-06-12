Falsche Fährte: Wo findet Swifts Mega-Hochzeit wirklich statt?

Heiraten Taylor Swift und Travis Kelce heimlich in New York? Berichte über eine Trauung im weltberühmten Madison Square Garden sorgen für Aufsehen, doch Insider wittern ein Ablenkungsmanöver.

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Die angebliche Traumhochzeit soll laut Berichten verschiedener US-Portale am Freitag, 3. Juli stattfinden. Demnach habe die 36-jährige Sängerin die legendäre Arena Madison Square Garden in New York City für mindestens drei Tage gemietet, um mit 1.000 geladenen Gästen und ihrem gleichaltrigen Partner, dem NFL-Star Travis Kelce, zu feiern. Bestätigt ist von offizieller Seite bisher allerdings absolut nichts. Die "Daily Mail" berichtet nun unter Berufung auf Insider, dass es sich bei den Gerüchten um den Madison Square Garden um ein gezieltes Ablenkungsmanöver handeln könnte.

Einladung per QR-Code

Taylor Swift und ihr Travis Kelce © Getty Images

Eine der Quellen wird mit den Worten zitiert: "Taylors offizielle Hochzeit wird nicht 1.000 Gäste haben." Geplant sei stattdessen eine private und streng abgesicherte Zeremonie für den engen Familien- und Freundeskreis. Ganz bedeutungslos dürfte die berühmte Konzerthalle aber wohl nicht sein. Laut eines anderen Insiders sollen die Gäste angeblich QR-Codes mit der Anweisung erhalten, am Freitag, 3. Juli beim Madison Square Garden zu erscheinen. Diese seien bisher jedoch noch nicht verschickt worden. Es wird vermutet, dass die Arena lediglich als Kontroll- und Sicherheitsstation dient, von der aus die Hochzeitsgesellschaft an den tatsächlichen Ort weitergeleitet wird. New York sei laut einer Person, der das Paar sein Hochzeitsgeheimnis anvertraut haben soll, nur eine Ablenkung.

Weitere Locations im Gespräch

Madison Square Garden © Getty Images

Dennoch wäre der Madison Square Garden als Location nicht völlig abwegig. Die Halle kann den hohen Sicherheitsanforderungen des Popstars gerecht werden. Zudem verbindet Swift einiges mit der Stadt, besitzt dort mehrere Immobilien und widmete der Metropole den Song "Welcome to New York". Als möglicher Trauungsort wird allerdings auch ihr Anwesen auf Rhode Island gehandelt, da es die größte Privatsphäre bietet und laut einer Quelle weiterhin "nicht komplett aus dem Rennen" sei. Sogar über eine Art "Hochzeitstour" rund um das Feiertagswochenende des 4. Juli wird spekuliert – mit kleineren Zusammenkünften in New York, Rhode Island und Kelces Heimat Kansas City. Bis jetzt bleibt das alles jedoch reine Spekulation.