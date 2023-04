So feiern wir Ostern

Oster-Feiertage: Zeit, mit Familie und Freunden Traditionen zu leben.

Kühl. Vom Wetter, das mit Temperaturen zwischen 3 und 10 Grad kühler ist als normalerweise um diese Zeit, lassen sich die Österreicher nicht abschrecken: Ostern findet - auch wenn die Eiersuche im Wintermantel durchgeführt werden muss - trotzdem statt. Schaut man auf die Statistiken zum Osterfest, wird deutlich, dass es einen Fixpunkt für die Menschen in unserem Land darstellt, Traditionen rund um gefärbte Eier, Schokohasen und Geschenke werden hochgehalten.

Österreicher: Großzügig bei Geschenken

Ausgaben. Rund 110 Euro pro Kopf geben die ÖsterreicherInnen laut Handelsverband für ein gelungenes Osterfest aus, insgesamt auf die Bevölkerung gerechnet sind das 280 Millionen. 60 Euro fließen in Geschenke, 50 Euro sind Budget für das Festessen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von rund 22%, das nicht nur der Großzügigkeit geschuldet ist, sondern zum Teil auch der Inflation. Sie macht dieses Ostern zum teuersten aller Zeiten.

Geschenke. Zu den liebsten Gaben, die der Osterhase vorbeihoppeln soll, zählen Schokohasen, bunte Ostereier und Spielwaren. Topseller für Kinder sind seit einigen Jahren Fahrräder. Etwa 60 Prozent aller Kinderfahrräder werden vor Ostern erworben. Doch hier gilt, Achtung beim Preis: Laut der Vergleichsseite Geizhals sind die Preise für kleine Drahtesel um bis zu 30 Prozent, im Vergleich zum Vorjahr, gestiegen.

Ostereier. Sagenhafte 45 Millionen Eier werden rund um Ostern verspeist. Die meisten davon sind bunt gefärbt.

Festessen. Der gekochte Osterschinken ist eine traditionelle Speise, rund 1.000 Tonnen und damit doppelt so viel wie in anderen Monaten wird davon geschmaust und damit das Fasten gebrochen. Am Gründonnerstag steht der Spinat im Fokus - davon wird das Vierfache der normalen Menge verzehrt, so Tiefkühlkosthersteller Iglo.