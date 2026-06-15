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Carmen Geiss: Plötzlich uralt - was ist da los?

Carmen Geiss
© Instagram
TV-Star und Unternehmerin Carmen Geiss überrascht mit einem neuen Look!
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Am Wochenende sorgte Carmen Geiss für Wirbel, weil sie sich tanzend und feiernd im Beachclub "Nikki Beach" (Saint-Tropez) zeigte.

Alters-Shaming

Sie posierte in einem Clip, bewegte sich zur Musik und hatte einfach Spaß. Grund genug für viele Hater, sich über die Unternehmerin auszulassen. Immer wieder wurde sie in den Kommentaren angefeindet, vermeintlich zu alt für ihr Benehmen zu sein.

An die Hater

Doch Carmen wäre nicht Carmen, wenn sie auf diese Reaktionen nicht eine Aktion bringen würde. "Gefalle ich euch so besser?" fragt Carmen und stellt ein Foto, auf dem sie sich altern hat lassen, auf ihren Insta-Account, und: "So könnte ich ungefähr mit 80 oder 90 aussehen. Die Falten kommen vielleicht, die grauen Haare auch … aber eines verspreche ich euch: Meinen Hüftschwung und meine gute Laune bekommt ihr nicht weg!"

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Gefeiert

Für ihren Konter wird Carmen gefeiert, wie sich in den Kommentaren zeigt. Denn Lebensfreude und Lebenslust sind immer im Trend.

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