Carmen Geiss: Alk-Drama und Tinnitus nach Überfall

Hinter Carmen Geiss liegt ein emotionales Tief. In einem bewegenden Fernsehinterview gesteht die Millionärsgattin nun offen, dass sie nach dem brutalen, bewaffneten Überfall auf ihre Villa in Saint-Tropez zur Flasche griff, um das Trauma zu verarbeiten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ausnahmezustand

Carmen Geiss versuchte, ihre Ängste wegzuspülen: Hinter Carmen Geiss liegt eine extrem schwierige Zeit. Im Gespräch mit der RTL-Moderatorin Frauke Ludowig gesteht die 61-Jährige, dass sie in den Wochen nach dem Verbrechen in ihrer Villa in Saint-Tropez deutlich mehr getrunken habe, als sie es normalerweise tun würde. Die Reality-TV-Ikone erklärt ihren emotionalen Ausnahmezustand rückblickend so:

“Im Alkohol vergisst man. Im Sommer habe ich natürlich extrem viel getrunken.” Carmen Geiss

Die Geissens bei einem Trinkspiel © Instagram/Carmen Geiss

Töchter bemerkten Veränderung

Zuerst sei der erhöhte Konsum im Umfeld der Millionärsfamilie niemandem aufgefallen. Carmen und ihr Ehemann Robert Geiss besuchten zu dieser Zeit viele Veranstaltungen. "Du sitzt jeden Tag an einem anderen Beach Club, bist wieder auf einer Party eingeladen und ich zähle ja nicht die Gläser, die sie trinkt", bestätigt auch Robert Geiss im gemeinsamen Interview. Er habe darum anfangs gar nicht bemerkt, dass bei seiner Ehefrau nicht alles in Ordnung war. Es waren schließlich die gemeinsamen Töchter Davina und Shania, denen zuerst auffiel, dass etwas mit ihrer Mutter nicht stimmte.

Doch auch Carmen selbst wurde schnell bewusst, dass sie zu viel trank. Sie zog rechtzeitig die Reißleine, wie sie offen zugibt:

Die Selbsterkenntnis: "Irgendwann habe ich mir selbst gesagt: Hör mal, komm, jetzt ist mal Stopp und jetzt hörst du auch mal wieder auf."

Die Einsicht: Alkohol sei für die Zweifach-Mutter schließlich keine langfristige Lösung.

Der Rückhalt: "Zum Glück bin ich stark genug und habe eine starke Familie auch hinter mir."

Trauma holt sie nachts ein

Die schrecklichen Bilder des Verbrechens verfolgen sie dennoch bis heute. In der Nacht auf den 15. Juni 2025 drangen vier Männer in die Luxusvilla der Geissens ein, bedrohten das Paar mit vorgehaltener Waffe und zwangen sie, den Tresor zu öffnen. Carmen wurde bei dem Überfall vor knapp einem Jahr sogar verletzt. Sie wisse zwar, dass sie das Geschehene akzeptieren müsse, leide jedoch seither unter massiven Schlafproblemen. "Manchmal träume ich noch davon, dann wache ich schweißgebadet auf", berichtet der TV-Star sichtlich mitgenommen.

Stress-Reaktion

Zudem macht ihr seither die körperliche Reaktion auf den psychischen Druck zu schaffen. Carmen hat einen Tinnitus bekommen. Ihr behandelnder Arzt erklärte ihr bereits, dass die Ohrgeräusche direkt mit der extremen Stresssituation zusammenhängen, in der sie immer noch lebt. Dass sie bewaffnet überfallen und ausgeraubt wurden, hinterlässt tiefe Spuren: "Und das ist halt kein schönes Gefühl."