TV
Radio
E-Paper
Stars

Gesicht verändert

"Wie die Katzenfrau!" Wirbel um Carmen Geiss

Carmen und Robert Geiss
Carmen und Robert Geiss machen ein Spiegelselfie © Instagram
Großer Erfolg für Familie Geiss in Cannes: Bei den "World Influencer Awards" räumt die Kult-Familie einen Preis ab. Doch für das Tuschelthema des Abends sorgt Mutter Carmen Geiss mit einem extrem verjüngten Make-up-Look.
OE24 auf Google bevorzugen

Seit über 15 Jahren begleitet ein Kamerateam die Familie Geiss. Die Reality-Stars zeigen ihr Leben zwischen Glamour und Alltagsstress und lassen dabei auch den Besuch beim Schönheitschirurgen nicht aus. So viel Offenheit gehört belohnt, weshalb sie jetzt bei den "World Influencer Awards" in Cannes in der Kategorie "Family TV" gewonnen haben. Ein Moment, den die ganze Familie feiert – doch ausgerechnet Carmen Geiss (61) wird dabei zur Hauptattraktion.

Kompliment von der Tochter

Rote Teppiche ist sie gewöhnt, doch für die Preisverleihung möchte Carmen Geiss noch eine Schippe draufsetzen und wagt ein neues Styling. Nicht bei ihrem goldenen Abendkleid, sondern bei ihrem Make-up. Für den großen Auftritt vertraut sie auf die Profis von "Newfacesbeauty", die ihr moderne Fox-Eyes zaubern – mit gezieltem Contouring und Highlights an den richtigen Stellen.

Auch interessant

SO sieht Carmen Geiss nicht mehr aus!

Großes Liebes-Tattoo: Robert Geiss überrascht alle

Jetzt spricht Carmen Geiss über Brust-OP ihrer Töchter

Vor allem Make-up-Liebhaberin Shania Geiss (21) ist von dem Ergebnis der Visagistin begeistert. Während sie die Transformation ihrer Mutter auf ihrem Handy festhält, hört man sie sagen: "Du siehst 50 Jahre jünger aus".

Fiese Kommentare

Nur ein paar Kommentare fallen auf Instagram nicht so nett aus. Da wird der Vergleich mit "Katzenfrau" Jocelyn Wildenstein gezogen und die fehlende Natürlichkeit bei Carmen bemängelt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Schumacher-Hochzeit: Erstes Foto der Luxus-Feier!

Oli gegen Amira: Bitterer Streit um Kinder

Barbara Schöneberger gesteht Botox-Eingriff

Lagerfelds Millionen-Erbe: Geht Choupette leer aus?

Bikini-Show: Sophia Thiel begeistert Fans

Geissens sorgen mit Kunstwerk für Riesen-Überraschung

ZDF-Star verkündet Tod eines Kollegen

"Wie die Katzenfrau!" Wirbel um Carmen Geiss

"Immer wieder sonntags"-Aus: Tränen bei Mross

Verändertes Gesicht? Ruth Moschner (50) packt aus!