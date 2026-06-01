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Schumi-Hochzeit

Geissens sorgen mit Kunstwerk für Riesen-Überraschung

Robert und Carmen Geiss
Robert und Carmen Geiss © TZ ÖSTERREICH / Artner
Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne haben offiziell geheiratet. Die beiden feierten ihre Hochzeit mit einer riesigen, dreitägigen Party. - und einem noblen Geschenk.
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Das Finale der tagelangen Feierlichkeiten wird am Samstag auf Sky ausgestrahlt, wo Fans die Highlights der Feier miterleben können. Unter den prominenten Gästen der feierlichen Hochzeit waren auch Carmen und Robert Geiss, die mit einem extravaganten Auftritt für Aufsehen sorgten. Das bekannte Paar brachte ein teures Hochzeitsgeschenk für den 50-jährigen Ralf Schumacher und seinen 36-jährigen Ehemann mit, die sich am Samstag vor dem Standesamt das Jawort gaben.

Geschenk der Geissens zur Schumi-Hochzeit
Geschenk der Geissens zur Schumi-Hochzeit © Instagram

Luxus-Geschenk zur prominenten Hochzeit

Carmen Geiss präsentierte stolz auf Instagram ein riesiges, individuell gestaltetes Porträt des Künstlers Sharyar Azhdari. Auf dem Kunstwerk prangte in Graffiti-Schrift der Schriftzug "True Love", kombiniert mit Mickey-Maus-Köpfchen und einem integrierten Bild von Robert und Carmen selbst. Ein solches Gemälde kostet normalerweise zwischen rund 18.000 Euro – eine personalisierte Anfertigung ist sogar noch teurer. Robert Geiss scherzte, dass das Bild so groß sei, dass nur eine G-Klasse den Transport schaffte, während Ferrari und Lamborghini zu klein waren.

Ralf Schumacher scherzt über Porträt

Beim Auspacken rief Étienne Bousquet-Cassagne begeistert: "Oh là là". Robert Geiss erklärte die Idee dahinter: "Wir haben uns gedacht, das ist wenigstens etwas Persönliches" und schlug direkt vor, das Porträt im Barbecue-Bereich aufzuhängen, da es dort perfekt hinpasse. Ralf Schumacher bedankte sich herzlich, umarmte die beiden fest und scherzte: "Vor allem sehe ich da so schön jung aus – ganz ohne Facelift!", was für viele Lacher sorgte. Auf Instagram schwärmte Carmen Geiss später von der traumhaften Feier, die mit einem Feuerwerk alle Erwartungen übertroffen habe.

Ralf Schumacher und sein Etienne
Ralf Schumacher und sein Etienne © Sky

Emotionale Reden auf der Hochzeit

Besonders amüsant fand Carmen Geiss, dass Étienne seine Rede auf Deutsch und Ralf auf Englisch hielt. Trotz der vertauschten Sprachen waren die Reden laut Carmen, die für dieses Event sogar den Geburtstag ihrer ältesten Tochter Davina (23) verpasste, unglaublich emotional und haben alle Anwesenden tief berührt. In den sozialen Netzwerken teilte sie ihre Begeisterung über die fantastischen Gespräche und die unverwechselbaren Momente vor Ort.

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