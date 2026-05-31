Collien Fernandes hofft auf neue Liebe

In einem emotionalen Interview "Exklusiv Weekend" (RTL) spricht die 44-Jährige über ihre Sehnsucht nach einer ehrlichen Partnerschaft und die wiedergewonnene Fähigkeit, zu vertrauen.

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Vierzehn Jahre lang waren Collien Fernandes (44) und Christian Ulmen (50) ein Paar, bis im September 2025 überraschend das Ende ihrer Ehe verkündet wurde. Das Beziehungsende verlief dramatisch: Mittlerweile beschäftigen schwere Vorwürfe die Staatsanwaltschaft. Trotz der tiefen seelischen Wunden blickt die Moderatorin und Schauspielerin nun wieder nach vorne und äußert sich im RTL-Magazin "Exklusiv Weekend" überraschend offen über ihre privaten Zukunftspläne.

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Hoffnung auf ehrliche Partnerschaft

Im Gespräch mit Moderatorin Frauke Ludowig (62) macht Fernandes deutlich, dass sie den Glauben an die Liebe keineswegs verloren hat. Sie würde grundsätzlich weiterhin gerne eine Beziehung mit einem Mann eingehen. Die Hoffnung, dass es "da draußen auch ordentliche Typen gibt", habe sie noch nicht ganz aufgegeben. Auf die Frage nach einer erneuten Hochzeit zeigt sie sich zwar unentschlossen, hat aber eine klare Vorstellung von einer glücklichen Partnerschaft. In dieser sollten keine Dinge heimlich hinter ihrem Rücken passieren, die sie im Nachhinein schwer verletzen würden.

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Sehnsucht nach Ruhe und Familie

Zuletzt lebte das Paar mit der gemeinsamen 14-jährigen Tochter auf Mallorca. Zu ihrem Ex-Mann besteht heute nur noch wegen des Kindes Kontakt. Fernandes sehnt sich nach einem harmonischen Familienleben – ob auf der spanischen Urlaubsinsel oder an einem anderen Ort, lässt sie bewusst offen. Sie versuche derzeit, nicht zu festgefahren zu sein. Ihr Wunsch für die Zukunft klingt nachvollziehbar müde von den vergangenen Konflikten:

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"Das alles so gesellschaftspolitisch seinen Weg geht, dass man das Gefühl hat: Ich muss jetzt auch diesen Kampf nicht mehr kämpfen. Man hat einfach den Zug aufs richtige Gleis gesetzt und der fährt dann von allein weiter und ich kann einfach Eis essen und am Strand liegen mit einem Menschen, der mir guttut."

Vertrauen will genau geprüft sein

Obwohl das Erlebte tiefe Spuren hinterlassen hat, zeigt sich die 44-Jährige erstaunt über ihre eigene Resilienz. Sie sei mittlerweile wieder in der Lage, Männern zu vertrauen, gehe dabei jedoch wesentlich vorsichtiger vor als früher. Sie lasse sich nicht mehr so schnell fallen, sondern prüfe potenzielle Partner vorab etwas genauer. Dennoch bleibt der feste Wille, das Leben bald wieder mit einem verlässlichen Partner an ihrer Seite zu teilen.