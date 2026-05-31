TV
Radio
E-Paper
Stars

Neue Chance

Collien Fernandes hofft auf neue Liebe

Collien Fernandes
Collien Fernandes © Getty Images
In einem emotionalen Interview "Exklusiv Weekend" (RTL) spricht die 44-Jährige über ihre Sehnsucht nach einer ehrlichen Partnerschaft und die wiedergewonnene Fähigkeit, zu vertrauen.
OE24 auf Google bevorzugen

Vierzehn Jahre lang waren Collien Fernandes (44) und Christian Ulmen (50) ein Paar, bis im September 2025 überraschend das Ende ihrer Ehe verkündet wurde. Das Beziehungsende verlief dramatisch: Mittlerweile beschäftigen schwere Vorwürfe die Staatsanwaltschaft. Trotz der tiefen seelischen Wunden blickt die Moderatorin und Schauspielerin nun wieder nach vorne und äußert sich im RTL-Magazin "Exklusiv Weekend" überraschend offen über ihre privaten Zukunftspläne.

Auch interessant

Trump zittert wegen Tomaten-Krise

Deutschland mit Tor-Gala bei Neuer-Rückkehr

Neuer Geheim-Kanal bei Prime Video

Änderung bei youtube: DAS wird neu

Torwart-Legende Kahn geht auf deutschen Fußball los

BERLIN, GERMANY - MAY 29: Collien Monica Fernandes during the 76th Lola - German Film Award (Deutscher Filmpreis) after show party at Palais am Funkturm on May 29, 2026 in Berlin, Germany. (Photo by Tristar Media/WireImage)
© WireImage

Hoffnung auf ehrliche Partnerschaft

Im Gespräch mit Moderatorin Frauke Ludowig (62) macht Fernandes deutlich, dass sie den Glauben an die Liebe keineswegs verloren hat. Sie würde grundsätzlich weiterhin gerne eine Beziehung mit einem Mann eingehen. Die Hoffnung, dass es "da draußen auch ordentliche Typen gibt", habe sie noch nicht ganz aufgegeben. Auf die Frage nach einer erneuten Hochzeit zeigt sie sich zwar unentschlossen, hat aber eine klare Vorstellung von einer glücklichen Partnerschaft. In dieser sollten keine Dinge heimlich hinter ihrem Rücken passieren, die sie im Nachhinein schwer verletzen würden.

BERLIN, GERMANY - MAY 29: Collien Fernandes arrives for the 76th Lola German Film Award at Palais am Funkturm on May 29, 2026 in Berlin, Germany. (Photo by Franziska Krug/Getty Images)
© Getty Images

Sehnsucht nach Ruhe und Familie

Zuletzt lebte das Paar mit der gemeinsamen 14-jährigen Tochter auf Mallorca. Zu ihrem Ex-Mann besteht heute nur noch wegen des Kindes Kontakt. Fernandes sehnt sich nach einem harmonischen Familienleben – ob auf der spanischen Urlaubsinsel oder an einem anderen Ort, lässt sie bewusst offen. Sie versuche derzeit, nicht zu festgefahren zu sein. Ihr Wunsch für die Zukunft klingt nachvollziehbar müde von den vergangenen Konflikten:

BERLIN, GERMANY - MAY 29: Collien Monica Fernandes during the 76th Lola - German Film Award (Deutscher Filmpreis) after show party at Palais am Funkturm on May 29, 2026 in Berlin, Germany. (Photo by Tristar Media/WireImage)
© WireImage

"Das alles so gesellschaftspolitisch seinen Weg geht, dass man das Gefühl hat: Ich muss jetzt auch diesen Kampf nicht mehr kämpfen. Man hat einfach den Zug aufs richtige Gleis gesetzt und der fährt dann von allein weiter und ich kann einfach Eis essen und am Strand liegen mit einem Menschen, der mir guttut."

Vertrauen will genau geprüft sein

Obwohl das Erlebte tiefe Spuren hinterlassen hat, zeigt sich die 44-Jährige erstaunt über ihre eigene Resilienz. Sie sei mittlerweile wieder in der Lage, Männern zu vertrauen, gehe dabei jedoch wesentlich vorsichtiger vor als früher. Sie lasse sich nicht mehr so schnell fallen, sondern prüfe potenzielle Partner vorab etwas genauer. Dennoch bleibt der feste Wille, das Leben bald wieder mit einem verlässlichen Partner an ihrer Seite zu teilen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Krebs-Schock um TV-Koch Johann Lafer

Darum konnte der ZDF-Fernsehgarten nicht pünktlich starten

Um 17.18 Uhr sagte Schumacher JA

Stefan Mross:  "Mir wurde der Boden unter den Füßen weggezogen"

Sex mit Teenies? Neue Vorwürfe gegen Konstantin Wecker

Ralf Schumacher und Étienne geben sich das Ja-Wort

Collien Fernandes hofft auf neue Liebe

Ärger bei Schumacher-Hochzeit: "Das geht gar nicht"

Laura Wontorra liebt Fußball-Moderator

Auf Mallorca: Porsche feiert Traumhochzeit