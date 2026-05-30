Krebs-Schock um TV-Koch Johann Lafer

Schock-Meldung: Der beliebte TV-Koch Johann Lafer ist an Lymphknotenkrebs erkrankt.

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Der österreichische Star-Koch Johann Lafer kämpft gegen Lymphknotenkrebs. Gegenüber der Zeitschrift "Bunte" machte der 68-Jährige die Diagnose nun öffentlich.

Für den gebürtigen Steirer ist es nicht der erste gesundheitliche Rückschlag. Bereits in der Vergangenheit sprach er sehr offen darüber, seinen Körper jahrzehntelang durch die harte Arbeit in der Gastronomie ausgebeutet zu haben.

Schwere Zeiten für den Koch

Starke Arthrose und Gelenkprobleme, die ihn teils an einen Rollstuhl fesselten, zwangen Lafer schließlich zu einem drastischen Umdenken. Er ließ sich operieren, bekam ein neues Kniegelenk und stellte seine Ernährung radikal auf eine entzündungshemmende, pflanzlichere Kost um.

Nun steht ihm der wohl schwerste Kampf bevor. Trotz der enormen Belastung der Therapie gibt sich der TV-Koch aber kämpferisch. "Die Hoffnung stirbt zuletzt", wird Lafer in dem Interview zitiert.

Ausblick und Genesung

Ob er sich während der weiteren Behandlung komplett aus der Öffentlichkeit zurückziehen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Auf Social Media reagierten treue Zuseher und Fans bereits mit zahlreichen Genesungswünschen auf die traurige Nachricht.

Wie es beruflich für den Star-Koch weitergeht, bleibt abzuwarten. Im Moment steht für den 68-Jährigen die Gesundheit und vollständige Genesung an oberster Stelle.