Ralf Schumacher und Étienne geben sich das Ja-Wort

Auf Saint-Tropez steigt die dreitägige Hochzeitsparty von Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne. Nun meldet sich auch die Ex-Frau von Ralf mit einer emotionalen Botschaft zu Wort.

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Laut der "Bild" fand am Freitag, dem 29. Mai, der Junggesellenabschied in Saint-Tropez statt. Unter anderem befanden sich Schumachers Sohn David, sein Vater sowie Carmen und Robert Geiss unter den Gästen. Am Samstag steigt der Höhepunkt mit der standesamtlichen Trauung.

Auch Schumachers Ex-Frau Cora meldete sich zu Wort. Cora erklärte gegenüber der "Bild": "Wahre Liebe findet ihren Weg. Manchmal dauert es nur etwas länger, bis jeder weiß, wohin das Rennen geht."

Auftakt "Ganz in Weiß"

Am Freitag feierten der Ex-F1-Fahrer und sein Verlobter mit rund 100 geladenen Gästen unter dem Motto "Ganz in Weiß" den Auftakt der Hochzeitsfeierlichkeiten. Mit am Start waren auch die Kameras von Sky. Sie begleiten das Paar in einer vierteiligen Dokumentation bis zum Altar. Die ersten drei Folgen können seit dem 21. Mai geschaut werden. Das Finale mit der Hochzeit erscheint am 6. Juni.

Ralf Schumacher und Etienne Bousquet-Cassagne beim Oktoberfest © Getty Images

In der Dokumentation sorgt vor allem ein Thema für viel Diskussion: Welchen Nachnamen nehmen sie? Ein Doppelname kommt für beide nicht in Frage. Beim Maßschneider fragten sich die beiden, welche Initialen in die Knöpfe eingraviert werden sollen.

Am Ende entschied sich Ralf spontan dazu, dass beide den Namen Schumacher tragen sollen. Der Franzose war damit einverstanden, obwohl er beim ersten Date noch einen Korb bei diesem Thema gegeben hatte.