So klingt Helene Fischers neue WM-Hymne

Helene Fischer meldet sich pünktlich zum Fußball-Sommer zurück! Die Schlager-Queen liefert mit ihrer neuen Single "Heute Nacht" den offiziellen WM-Song für die Übertragungen von MagentaTV.

Die neue Single erschien bereits am heutigen Freitag und fungiert als musikalischer Begleiter für die MagentaTV-Übertragungen der Fußball-Weltmeisterschaft (11. Juni bis 19. Juli). Die Telekom-Plattform überträgt alle 104 Spiele des Turniers in den USA, Kanada und Mexiko live – davon 44 Partien exklusiv. Aufgrund der Zeitverschiebung fallen die Hauptspielzeiten der Topspiele abends zwischen 21 und 22 Uhr an.

Hymne für den Fußballsommer

Die Macher von MagentaTV haben sich bewusst für die Single entschieden, die wie ein Versprechen auf Lebensfreude und Freiheit klingen soll. TV-Chef Arnim Butzen ist von der Wahl überzeugt: "Gemeinsam schaffen wir eine Hymne für einen unvergesslichen Fußballsommer für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und alle Fußball-Freunde da draußen", zitiert ihn die "Bild"-Zeitung. Auch die 41-jährige Sängerin brennt für ihre Mission, wie sie laut "Bild" sagt: "Die WM ist das größte Fest des Fußballs – und Musik gehört einfach dazu." Weiter ergänzt sie: "Ich freue mich riesig, dass mein neuer Song ‚Heute Nacht‘ – der erste Vorbote meines kommenden Studioalbums – gemeinsam mit MagentaTV zum musikalischen Begleiter dieses besonderen Fußballsommers wird."

Zwölf Jahre nach dem Titel

Für Helene Fischer ist es ein fulminantes WM-Comeback. Vor zwölf Jahren feierte sie nach dem Titelgewinn in Brasilien gemeinsam mit den Weltmeistern Bastian Schweinsteiger, Mario Götze und Thomas Müller auf der Berliner Fanmeile. Millionen Fans erinnern sich noch an die Mega-Party zu "Atemlos durch die Nacht". Die neue Single soll an diese Gänsehaut-Momente anknüpfen. So singt die Schlager-Königin in dem Song: "Heute Nacht werden wir unsterblich sein. Wir bleiben wach, Herzen schlagen und wir leben frei. Liegen uns in den Armen, der Kopf stellt keine Fragen, Träume, die wir haben!"

Geballte Prominenz vor der Kamera

Nicht nur musikalisch setzt MagentaTV auf prominente Unterstützung. Zum Experten-Team gehören unter anderem Jürgen Klopp, Mats Hummels, Jonas Hofmann, Tabea Kemme und Thomas Müller. Ergänzt wird die Runde durch Tom Kaulitz: Der Tokio-Hotel-Star und bekennende Bayern-München-Fan wird als "Fan-Experte" fungieren, berichtet "Bild". Durch die umfangreiche Berichterstattung, die Analysen, Interviews und Konferenzen aus Studios in New York und Ismaning umfasst, führen unter anderem die Moderatoren Laura Wontorra und Johannes B. Kerner.