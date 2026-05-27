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Anthony Gordon
© Getty

Transfer-Knall

Barca will Bayern Wunschspieler wegschnappen

Von
27.05.26, 06:50
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Sabotiert der FC Barcelona den Transfer von Anthony Gordon zu den Bayern? 

Nach einer fulminanten Saison will der FC Bayern im Sommer den Kader weiter verstärken. Dabei steht ein Spieler auf der Wunschliste ganz oben: Anthony Gordon.

Der englische Nationalspieler will Newcastle im Sommer verlassen und kann sich einen Wechsel nach München auch gut vorstellen – allerdings hakt es noch an der Ablösesumme. Wie die Sportbild berichtet, fordert Newcastle rund 80 Millionen Euro für den 25-Jährigen; die Bayern wollen aktuell nur 60 Millionen zahlen.

Interesse von Barca

Mitten im Transfer-Poker zeigt nun auch der FC Barcelona Interesse an Gordon. Wie unter anderem Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, steht der Engländer auf der Wunschliste der Katalanen weit oben. Es sollen bereits Gespräche laufen.

Allerdings plagen Barca nach wie vor finanzielle Probleme. Die Katalanen können sich Gordon wohl nur dann leisten, wenn zuvor Spieler abgegeben werden. Damit bleibt der FC Bayern wohl weiterhin in der Pole Position.

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