Deutscher Bundesliga-Aufsteiger angelt nach dem Double-Sieger.

Bevor Ralf Rangnick, zum Teamtreffpunkt nach Aspern fahrend, präsentierte ein Projekt seiner 2017 in Leipzig gegründeten Stiftung, die nach Österreich übersiedelt: die Zusammenarbeit mit dem deutschen Unternehmen 6K United, das Schulen und Kinderchöre auf große Bühnen bringt und damit deutsche Arenen füllt. Rangnick machte es möglich, dass an seinem 68. Geburtstag, am 29. Juni 2027, der Kinderchor erstmals in Österreich einen Auftritt haben wird, in der Wiener Stadthalle.

Teamchef wollte Sänger werden

Das machten Rangnicks Gespräche mit Stadthallenchef Thomas Waldner, einem früheren Rapid-Präsidiumsmitglied, möglich. Es ist schon jetzt klar, dass 22 Schulen aus dem Osten Österreichs mitmachen. Rangnick nannte sich den Anti-Rod Stewart: „Er wollte Fußballprofi werden, wurde ein Starsänger. Ich wollte Sänger werden, bin jetzt Fußballtrainer.“

Vier-Augengespräch mit PR-Berater

Eine Frage, die dem Teamchef gestellt wurde, vergaß er rasch wieder. Die nach seinen Kontakten zum AC Milan, was darauf schließen lässt, dass alles stimmt. Die Kontakte zwischen Milan und Rangnick müssen schon vor einiger Zeit geknüpft worden sein. Milan verspielte erst Sonntag das Champions-League-Ticket und warf einen Tag später Trainer und Sportchef raus. Unglaubwürdig, dass erst danach das Treffen in Wien vereinbart wurde. Rangnick zog sich nach der Präsentation seines Chorprojekts zum Vieraugengespräch mit seinem deutschen PR-Berater Raphael Honigstein zurück: Es ist offenbar etwas im Busch.

Aufsteiger Schalke denkt an Kalajdzic

So sicher wie das Amen im Gebet ist, dass in den nächsten Wochen Transfergerüchte um Österreichs Teamspieler auftauchen, vor allem um Sasa Kalajdzic nach dem verkündeten Abschied vom LASK. Bei Miron Muslic, dem österreichischen Trainer des deutschen Aufsteigers Schalke, ist er ein heißes Thema. Auch wenn Bosniens Topstar Dzeko bleibt. Kalajdzic weiß genau, wem er etwas zu verdanken hat. Ex-Admira-Trainer Ernst Baumeister war mit Frau Gast von Kalajdzic im VIP-Club des LASK gegen Salzburg beim 2:1 auf dem Weg zum Meistertitel. Baumeister hatte aus dem defensiven Mittelfeldspieler Kalajdzic einen Mittelstürmer mit Qualität gemacht. Der gefragt ist, nach der WM seinen Berater zu wechseln.