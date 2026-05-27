ÖFB-Star Michael Gregoritsch: Ankunft mit Golf-Schläger

Das ÖFB-Team trifft sich zum ersten Mal am neugebauten ÖFB-Campus. Stürmer Michael Gregoritsch hatte besondere Tasche mitgenommen.

Jetzt wird es ernst für Österreichs Fußball-Helden! Heute sind David Alaba und die ÖFB-Stars offiziell im hochmodernen ÖFB-Campus in Wien-Aspern (Seestadt) eingerückt. In der Bundeshauptstadt wird ab sofort geschwitzt, taktiert und der ganz große Traum geformt: Die Sensation bei der anstehenden FIFA WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko! Beim Check-in stahl Michael Gregoritsch allen die Show: Unser Team-Star rückte mit seinem Golf-Schlägern ein.

Schon 20.000 Karten für Tunesien-Spiel weg

Und die Euphorie im Land kennt schon am Tag eins keine Grenzen mehr: Am morgigen Donnerstag steht umgehend das erste Training auf dem Programm – und dieses ist mit 1.500 Fans restlos ausverkauft! Die Anhänger brennen darauf, Rangnicks Burschen vor dem Abflug über den großen Teich noch einmal ganz nah zu sein und anzufeuern.

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evor der ÖFB-Tross endgültig abhebt, wartet auf die rot-weiß-roten Kicker aber noch ein echter Härtetest vor heimischer Kulisse. Am kommenden Montag, dem 1. Juni um 20:45 Uhr, steigt das von Raiffeisen präsentierte finale Heimspiel gegen Tunesien im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Die Ticket-Nachfrage ist gigantisch: Rund 20.000 Karten wurden bereits abgesetzt! Wer das Team auf dem Weg zur historischen Endrunde noch einmal lautstark im Stadion unterstützen will, muss sich beeilen – Resttickets sind noch unter www.oefb.at/tickets erhältlich.