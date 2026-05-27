“Hogwarts”: Laimer spottet über deutsches WM-Quartier

Kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft sorgt Bayern-Profi Konrad Laimer mit einem lockeren Spruch über das deutsche WM-Quartier für Schmunzeln.

Während die österreichische Nationalmannschaft ihr Basislager im luxuriösen „Ritz-Carlton Bacara“ an der kalifornischen Pazifikküste aufschlägt, zieht die deutsche Auswahl nach Winston-Salem im Bundesstaat North Carolina – und genau darüber konnte sich Laimer einen Seitenhieb nicht verkneifen.

Auf die Frage, ob seine Bayern-Teamkollegen neidisch auf das österreichische Quartier seien, antwortete der 29-Jährige gegenüber der BILD: „Ich glaube, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass sie neidisch sind.“ Anschließend scherzte Laimer über die Unterkunft des DFB-Teams: „Ich weiß nicht, wo die sind, in North Carolina oder sonst irgendwas, in Hogwarts …“

Deutsches WM-Quartier

Ganz unbegründet ist der Vergleich mit der berühmten Zauberschule aus den „Harry Potter“-Filmen nicht. Das deutsche Teamquartier „The Graylyn Estate“ erinnert mit seinen Türmen, Steinfassaden und weitläufigen Anlagen tatsächlich an ein Schloss aus einer Fantasy-Welt. Das historische Anwesen verfügt über 85 individuell eingerichtete Zimmer und liegt auf einem rund 55 Hektar großen Gelände. Trainiert wird die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf dem Campus der nahegelegenen Wake Forest University.

Die Österreicher setzen dagegen auf Sonne in Kalifornien. Unter Teamchef Ralf Rangnick bereitet sich das ÖFB-Team nahe Santa Barbara auf die WM vor.

Jetzt ist es fix: Hier residiert das ÖFB-Team während der WM 1/8

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Bei Laimer ist die Vorfreude schon enorm: „Eine Weltmeisterschaft zu spielen, ist etwas ganz Großes, es ist das Größte. Ein geiles Gefühl!“