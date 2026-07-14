Top-Kandidat: Guardiola steht vor Blitz-Comeback

Der Star-Trainer soll der absolute Wunschkandidat sein.

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Nach dem Ende seiner zehnjährigen Ära bei Manchester City wollte Pep Guardiola eigentlich eine längere Auszeit einlegen. Doch nur wenige Wochen nach seinem Abschied wird der spanische Erfolgscoach bereits mit einer der prestigeträchtigsten Aufgaben im Weltfußball in Verbindung gebracht: dem Trainerposten der italienischen Nationalmannschaft.

Absoluter Wunschkandidat

Wie die italienische Gazzetta dello Sport berichtet, gilt Guardiola als Wunschkandidat der neuen sportlichen Führung des italienischen Fußballverbandes. Demnach sollen die frisch installierten Verantwortlichen Paolo Maldini als Technischer Direktor und Leonardo als Berater den 55-Jährigen unbedingt für das Nationalteam gewinnen.

© NurPhoto via Getty Images

Italien hat bekanntlich zuletzt gleich dreimal die WM verpasst. Nun soll ein umfassender Neustart gelingen, der die "Squadra Azzurra" spätestens bis zur WM 2030 wieder zu einem Titelanwärter machen soll.

Einige Hürden

Guardiola würde mit seinem Ruf als Taktik-Experte und Erneuerer perfekt in dieses Anforderungsprofil passen. Dass ihn die Arbeit als Nationaltrainer grundsätzlich reizt, hat der Katalane bereits mehrfach betont. Nach Jahren im täglichen Vereinsgeschäft könnte eine Auswahlmannschaft für ihn den nächsten Karriereschritt darstellen.

Allerdings gibt es auch Hürden. Guardiola hatte nach seinem Abschied von Manchester City angekündigt, zunächst eine Pause einlegen zu wollen. Zudem dürfte das Gehalt ein Thema werden: Bei den Engländern soll er zuletzt rund 25 Millionen Euro brutto pro Jahr verdient haben. Laut Gazzetta dello Sport denken die Klubs der Serie A deshalb über eine finanzielle Unterstützung des Verbandes nach, um einen Trainer dieses Kalibers überhaupt verpflichten zu können.

Noch ist unklar, ob Guardiola tatsächlich Interesse an dem Posten hat. Sollte der Spanier absagen, stehen mit Antonio Conte und Roberto Mancini zwei prominente Alternativen bereit. Beide kennen die italienische Nationalmannschaft bereits aus ihrer Zeit als Teamchef.