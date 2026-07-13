2,74 Milliarden Euro: Der teuerste WM-Hit aller Zeiten

Dieses Halbfinale sprengt alle Dimensionen! Wenn Frankreich und Spanien am Dienstag (21 Uhr/live auf ORF 1) um das erste Finalticket kämpfen, stehen nicht nur zwei Fußball-Giganten auf dem Platz – sondern auch zwei der wertvollsten Kader der WM-Geschichte.

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Zusammen bringen beide Teams laut Transfermarkt unglaubliche 2,74 Milliarden Euro auf den Rasen und machen den Kracher zum teuersten WM-Spiel aller Zeiten. Frankreich führt das Ranking mit einem Kaderwert von 1,52 Milliarden Euro an, Spanien folgt mit 1,22 Milliarden Euro auf Rang drei hinter England.

Besonders spektakulär: Vier der fünf wertvollsten Spieler des Turniers stehen in diesem Halbfinale auf dem Platz. Lamine Yamal (200 Mio. Euro) und Kylian Mbappé (180 Mio.) führen das Star-Ensemble an, dahinter folgen Michael Olise und Pedri mit jeweils 150 Millionen Euro. Nur Erling Haaland, ebenfalls auf 200 Millionen Euro taxiert, ist nicht mehr dabei.

Wertvollster Spieler der WM: Lamine Yamal. © FIFA via Getty Images

Noch teurer? Nur im Finale!

Auch in der Breite hat Frankreich die Nase vorne. Gleich 15 Spieler der "Équipe Tricolore" besitzen einen Marktwert von mindestens 50 Millionen Euro, bei Spanien sind es sieben. Vor allem die französische Offensive ist pures Gold: Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué und Bradley Barcola kommen gemeinsam auf einen Marktwert von 877 Millionen Euro. Noch teurer könnte es nur im Finale werden – falls Frankreich und England, die am Mittwoch (21 Uhr/live auf ServusTV) auf den amtierenden Weltmeister Argentinien fordern, den Endspiel-Einzug schaffen und in New York aufeinandertreffen.