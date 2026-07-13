Überraschung
Diese Klubs haben die meisten WM-Torschützen
Mit Kylian Mbappé (8), Jude Bellingham (6), Vinicius Junior (4) und Arda Güler (1) trafen jeweils Real-Kicker ins Schwarze – Torausbeute: 19 Volltreffer!
Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain (14 Tore) ist Real aber auf den Fersen: Dembele (5), Barcola (2), Hakimi, Doue, Ruiz, Ramos, Mbaye, Neves und Mendes sorgten für PSG-Tore bei der WM.
Auch interessant
Platz drei gehört Premier-League-Champion Arsenal mit neun Treffern: Havertz (3), Merino (2), Trossard (2) sowie Martinelii und Gyökeres sind Gunners-Torschützen.
+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++
Platz vier mit acht Toren teilen sich Bayern München, Inter Miami (dank Superstar Messi), Crystal Palace und Sunderland.
Sieben Tore und damit den geteilten achten Platz halten aktuell die England-Giganten Liverpool und Manchester City und United.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden