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Überraschung

Diese Klubs haben die meisten WM-Torschützen

© APA/AFP/ODD ANDERSEN
Vor dem großen Halbfinal-Showdown ist es traditionell Zeit für Rechenspiele - das ist die Torschützenliste nach den Klubs der Stars.
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Mit Kylian Mbappé (8), Jude Bellingham (6), Vinicius Junior (4) und Arda Güler (1) trafen jeweils Real-Kicker ins Schwarze – Torausbeute: 19 Volltreffer!

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain (14 Tore) ist Real aber auf den Fersen: Dembele (5), Barcola (2), Hakimi, Doue, Ruiz, Ramos, Mbaye, Neves und Mendes sorgten für PSG-Tore bei der WM.

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Platz drei gehört Premier-League-Champion Arsenal mit neun Treffern: Havertz (3), Merino (2), Trossard (2) sowie Martinelii und Gyökeres sind Gunners-Torschützen.

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Platz vier mit acht Toren teilen sich Bayern München, Inter Miami (dank Superstar Messi), Crystal Palace und Sunderland.

Sieben Tore und damit den geteilten achten Platz halten aktuell die England-Giganten Liverpool und Manchester City und United.

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