Entscheidung gefallen: ER wird Kroatien-Teamchef

Slaven Bilic ist zum zweiten Mal Cheftrainer von Kroatiens Fußball-Nationalmannschaft.

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Der 57-Jährige löst Zlatko Dalic ab, der nach dem WM-Aus gegen Portugal im Sechzehntelfinale seinen Rücktritt bekanntgegeben hatte.

Von 2006 bis 2012 trainierte Bilic schon einmal die Auswahl seines Landes und kam bei der EM 2008 in der Schweiz und Österreich bis ins Viertelfinale. Er wurde laut kroatischem Verband nach einem einstimmigen Vorstandsbeschluss zum Chefcoach ernannt.

"Es liegt an mir, die nötige Energie, den Ehrgeiz und die Entschlossenheit einzubringen, damit Kroatien weiterhin zur Fußball-Elite zählt", sagte Bilic bei seiner Vorstellung. Der frühere Defensivakteur spielte als Profi unter anderem für West Ham United und Everton. Zuletzt trainierte er Al-Fateh SC in Saudi-Arabien.

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Sein Vorgänger Dalic hatte den kroatischen Fußball in seiner Amtszeit zur erfolgreichsten Ära seiner Geschichte geführt: 2018 erreichte das Nationalteam um Superstar Luka Modric das WM-Finale in Russland und verlor dieses mit 2:4 gegen Frankreich. Vier Jahre später in Katar besiegte Kroatien im Spiel um Platz drei Marokko mit 2:1.