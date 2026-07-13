Linz: ÖVP will Alk-Verbot rund um Hauptbahnhof

Vize-Stadtchef Hajart kritisiert die zunehmende Verwahrlosung in Teilen der Innenstadt. Rasches Handeln wird gefordert.

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Linz. Der Linzer Vize-Stadtchef Martin Hajart (ÖVP) fordert Maßnahmen gegen die aus seiner Sicht zunehmende Verwahrlosung in Teilen der City. Besonders rund um den Hauptbahnhof sowie in der südlichen Landstraße sieht er Handlungsbedarf. Nach Angaben Hajarts hätten sich Alkohol- und Drogenprobleme in diesem Bereich verstärkt und würden sich auch auf angrenzende Straßenzüge auswirken. Geschäftsinhaber berichten laut Hajart von Verschmutzungen, Belästigungen und wachsendem Unsicherheitsgefühl. Teilweise würden Betriebe privates Sicherheitspersonal einsetzen.

Alkoholverbot rund um Hauptbahnhof gefordert

Als erste konkrete Maßnahme fordert Hajart ein Alkoholverbot für den Bahnhofsvorplatz und den Bahnhofspark. Dieses soll mittels einer ortspolizeilichen Verordnung umgesetzt werden. Dadurch könnte der Linzer Ordnungsdienst bei Verstößen einschreiten und die Einhaltung des Verbots kontrollieren. Laut Hajart braucht es rasche Schritte, um die Aufenthaltsqualität und das Sicherheitsgefühl in der Innenstadt wieder zu verbessern. Besonders der Bereich rund um den Hauptbahnhof stehe dabei im Mittelpunkt.

Mit dem vorgeschlagenen Alkoholverbot soll aus Sicht Hajarts ein erster Schritt gesetzt werden, um Alkoholmissbrauch im öffentlichen Raum einzudämmen und die Situation für Anwohner, Geschäftsleute sowie Passanten zu verbessern. Weitere Maßnahmen seien aus Sicht der ÖVP ebenfalls notwendig, um die Entwicklung langfristig aufzuhalten.