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Schwerpunktkontrolle

Polizei stoppt 150 km/h-Scooter

E-Scooter (Symbolbild)
Erlaubt sind 25 km/h. Es hagelte zahlreiche Anzeigen nach einer Schwerpunktkontrolle in Traun.
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Bei einer Schwerpunktkontrolle in Traun (Bezirk Linz-Land) und Umgebung hat die Polizei in der Vorwoche einen mit Allradantrieb ausgestatteten E-Scooter konfisziert, der 150 km/h erreichen konnte. Erlaubt wären 25 km/h.

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Insgesamt wurden bei der Aktion 13 E-Scooter-Lenker aus dem Verkehr gezogen - laut Polizei hauptsächlich Minderjährige, die die Fahrzeuge von ihren Eltern bekommen haben. Eltern sowie die Jugendlichen, sofern sie schon strafmündig sind, werden angezeigt.

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