1er-Staus zum Ferienstart in OÖ

Nun Sommerferien in ganz Österreich mit erneuter Reisewelle.

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OÖ. Mehr als 200.000 Schüler an mehr als 1.000 Schulstandorten in ganz Oberösterreich haben heute ihr Zeugnis bekommen. Viele fahren gleich mit Ferienbeginn in den Urlaub. Auch Familien aus Salzburg, Kärnten, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg sowie in mehreren deutschen Bundesländern und Teilen der Niederlande starten in die Ferien, deswegen drohen Mega-Staus. Bis Sonntag ist mit starkem Reiseverkehr auf den Routen Richtung Süden und auch nach Osten zu rechnen. Staugefahr besteht vor allem auf den Nord-Süd-Transitstrecken A 9 Pyhrn und A 10 Tauern Autobahn sowie der Achse A 12 Inntal und A 13 Brenner Autobahn. Das gilt ebenso für die Ost-West-Verbindung von Passau über Linz und Wien zur ungarischen Grenze bei Nickelsdorf. Um den Stau-Ausweichverkehr zu unterbinden, gelten für den Zeitraum vom 11. Juli bis 13. September auf der A 10 im Land Salzburg Abfahrtssperren für den Durchreiseverkehr. Auch in Tirol gilt ein Fahrverbot gegen Ausweichverkehr durch Dörfer. Betroffen sind die Bezirke Innsbruck, Innsbruck-Land, Kufstein, Imst und Reutte. Die Regelung gilt am Wochenende und feiertags.

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