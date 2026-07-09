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Neben JKU-Uni

Alte Volksschule reaktiviert

Vzbg: Merima Zukan
Immer mehr Kinder haben einen speziellen Förderbedarf, in Urfahr wird im Herbst eine neue, alte Schule für sie eröffnet.
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Linz. Mit dem Beginn der Sommerferien endet für rund 14.800 Linzer Schüler  an über 50 Schulstandorten ein intensives und erfolgreiches Schuljahr. Gleichzeitig beginnt für die Stadt Linz eine wichtige Arbeitsphase mit Instandhaltungsarbeiten an den städtischen Schulstandorten.

Für Kinder mit Förderbedarf

Zusätzlich werden im Sommer 2026 die baulichen Maßnahmen für die Wiederinbetriebnahme der ehemaligen Mengerschule in Linz-Dornach umgesetzt. Aufgrund des steigenden Bedarfs im Bereich der sonderpädagogischen Förderung wird der Standort mit Beginn des Schuljahres 2026/27 als zusätzlicher Übergangsstandort wieder geöffnet.

Die ehemalige Mengerschule wurde im Zuge der Eröffnung der neuen VS 27, Mira-Lobe-Schule am Aubrunnerweg, aufgelassen. Nun soll dort eine Expositur der ASO 4 – Allgemeine Sonderschule, Schule für Alle – eingerichtet werden. Im Herbst werden dort fünf Klassen für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf untergebracht. Zwei Klassen davon waren schon in den Containern untergebracht und zwei zusätzliche Klassen braucht es aufgrund der Anmeldezahlen. Eine Klasse wird aus der ASO 4 in die Mengerschule verlagert, um am Standort ASO 4 etwas mehr Ausweichraum zur Verfügung zu haben.

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