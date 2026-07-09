Zeugnis für 200.000 Schüler

Die Cineplexx-Zeugnis-Aktion hat sich als beliebte Tradition etabliert und wird seit über 15 Jahren durchgeführt.

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OÖ. Für rund 200.000 Schüler sowie rund 22.000 und Lehrer an rund 1.000 Schulstandorten endet heute ein intensives und erfolgreiches Schuljahr. 5.865 Jugendliche haben die Matura geschafft. In den Ferien findet neben dem Talente-Förderprogramm auch wieder die bewährte Sommerschule statt. Hier wird man für das Zeugnis belohnt: Jedes Schulkind bekommt nach der Zeugnisverteilung in der Lentia City in Urfahr von 11 bis 12 Uhr ein kleines Geschenk von Bürgermeister Dietmar Prammer überreicht.

Und im Cineplexx Linz können Schüler ihre Mathematik-Note nutzen, um den Ticketpreis für einen Film zu bestimmen. Der Preis reicht von 1,90 Euro für eine Eins bis 5,90 Euro für eine Fünf.