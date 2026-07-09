Knalleffekt im Streit um die Mozartkugel

Seit Jahrzehnten streiten zwei Salzburger Traditionsbetriebe um die Erfindung der weltberühmten Mozartkugel. Am Donnerstag geht der Rechtsstreit am Salzburger Landesgericht in die nächste Runde

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Die Confiserie Holzermayr und die Konditorei Fürst liegen am Alten Markt in der Salzburger Altstadt nur wenige Meter voneinander entfernt. Dennoch eint die beiden Unternehmen vor allem eines: der erbitterte Kampf um die wahre Erfindungsgeschichte der Mozartkugel. Am Donnerstag sind sie wieder vor Gericht: Diesmal steht eine Auszeichnung aus dem Jahr 1905 im Mittelpunkt.

Worum geht es im aktuellen Streit?

Im aktuellen Verfahren geht es nicht um die Bezeichnung "Original" – die darf derzeit nur Fürst verwenden –, sondern um einen Orden aus dem Jahr 1905. Laut Konditorei Fürst wurde die Auszeichnung bei der Pariser Ausstellung 1905 an Paul Fürst für seine Salzburger Mozartkugel verliehen. Die Confiserie Holzermayr bezweifelt das und will gerichtlich durchsetzen, dass Fürst mit dieser Auszeichnung nicht mehr werben darf.

Die Argumente der Kontrahenten

Holzermayr vertritt die Ansicht, dass nicht Paul Fürst, sondern der Konditor Rudolf Baumann – ein Vorgänger am heutigen Holzermayr-Standort – die Mozartkugel erfunden habe. "Original ist sicher jeder Salzburger Mozartkugel-Erzeuger", sagte Clemens Thiele, Rechtsanwalt der Confiserie Holzermayr. Er kritisiert: "Warum da so viel Exklusivität – auch unter falschen Voraussetzungen – in Anspruch genommen wird, ist mir nicht ganz klar".

Fürst kontert entschlossen. Rechtsanwalt Dieter Heine betont: "Paul Fürst ist der Erfinder der Mozartkugel, Paul Fürst wurde schon 1905 dafür ausgezeichnet". Und er legt nach: "Holzermayr verkauft ein Industrieprodukt, das er zukauft. Das hat aus meiner Sicht schon einen schweren Stand – mit 'original', auch mit 'echt' und wohl auch mit Salzburg".