Hofer überrascht mit Mega-Neuerung

Der Diskonter Hofer hat seinen Onlineshop umfassend überarbeitet und präsentiert Kunden eine neu gestaltete Plattform.

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Ziel der Neuerung ist es, das Einkaufen im Internet einfacher, schneller und komfortabler zu machen.

Mit dem neuen Design sollen Produkte übersichtlicher dargestellt werden, gleichzeitig wurden die Ladezeiten verbessert. Kunden erhalten künftig bereits auf den Produktseiten sowie im Warenkorb und beim Bezahlvorgang genauere Informationen zu Lieferzeiten und Versandmöglichkeiten. Dadurch soll klarer ersichtlich sein, wann die bestellte Ware ankommt.

Auch beim Einkauf ohne Kundenkonto bleibt Hofer flexibel: Bestellungen können weiterhin als Gast aufgegeben werden. Wer sich erst danach registrieren möchte, kann sein Konto nachträglich erstellen – bereits getätigte Bestellungen werden automatisch übernommen.

Bewährtes Konzept

An den bisherigen Serviceleistungen ändert sich nichts. Die Lieferung bleibt in ganz Österreich kostenlos, bezahlt werden kann unter anderem mit Visa, Mastercard, EPS, Google Pay oder Apple Pay. Zudem gilt weiterhin die 90-tägige Geld-zurück-Garantie auf alle Produkte im Onlineshop.

Zum Start der neuen Plattform bringt Hofer auch mehrere Aktionsangebote. Ab 13. Juli sind unter anderem ein E-Mountainbike für 799 Euro sowie eine Smartbrille mit integrierten Lautsprechern für 49,99 Euro erhältlich. Später folgen weitere Produkte wie ein faltbarer Fahrradträger, eine Sportsonnenbrille und eine Outdoor-Küche.

Für die technische Umsetzung arbeitet Hofer mit IBM iX zusammen. Der Technologiepartner begleitet Konzeption, Betrieb und Weiterentwicklung des neuen Shops.